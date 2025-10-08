¡Maratón de Chicago bajo alerta! Supuestas redadas del ICE preocupan a miles de corredores

Los ojos del mundo del deporte estarán puestos en el Maratón de Chicago este domingo durante la 47ª edición de una de las carreras más importantes del atletismo.

Aunque todo debería ser una fiesta, la atención no solo se centra en los atletas, sino también en un tema polémico que ha generado incertidumbre entre los participantes: los rumores de posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inlgés) durante el evento.

imagine having the opportunity to participate in one of the world’s greatest events but you have to cower in fear the entire time you do it.



that’s the reality for some runners heading to the chicago marathon this week.



people flying in legally from other countries, on valid… pic.twitter.com/2WTThg5S9l — Z (ben brown truther) (@nazdaiquiri) October 6, 2025

¿Cuántos mexicanos participarán en el Maratón de Chicago 2025?

En un evento reciente, el alcalde Brandon Johnson aseguró que la ciudad está preparada para manejar la seguridad de los casi 2 millones de espectadores y participantes que se darán cita en las calles más importantes de la ciudad.

“Estoy convencido de nuestra capacidad para celebrar nuestros grandes eventos y las medidas de seguridad estratégicas implementadas”, afirmó.

El alcalde también destacó la participación internacional, mencionando que aproximadamente 3 mil corredores de México están inscritos en el maratón, siendo una de las naciones que más corredores aporta.

“Quiero que vengan todos. La mejor manera de demostrar resistencia es no doblar la rodilla ante la tiranía”, añadió.

⚠️Important Information: Contrary to a post circulating on social media, @ChicagoParks has NOT received any information nor shared any guidance regarding ICE agents at the Chicago Marathon. pic.twitter.com/qyIvChn9qB — Chicago ParkDistrict (@ChicagoParks) October 3, 2025

Rumores de redadas del ICE en el Maratón de Chicago surgen tras publicación en redes sociales

El Distrito de Parques de Chicago negó categóricamente cualquier actividad de ICE relacionada con el maratón de Chicago. Michele Lemons, portavoz del distrito, declaró a una cadena local que “el Distrito de Parques no había recibido ninguna información relacionada con la posible actividad de ICE ni había compartido ninguna orientación sobre el tema con nuestro personal”.

La confusión y los rumores comenzaron a circular en redes sociales, principalmente en Reddit, donde la publicación original que generó alarma ha sido eliminada. A pesar de esto, la desinformación ha dejado nerviosos a corredores y espectadores, algunos preguntando si deberían portar un pasaporte o temiendo por familiares que asistirán como espectadores.

A pesar de esto, esta semana la Guardia Nacional comenzó a desplegarse en Chicago por orden del presidente Donald Trump, intensificando su ofensiva contra la inmigración y enfrentando la oposición del gobernador de Illinois y del alcalde de la ciudad. Para el diputado federal Jesús “Chuy” García, este movimiento equivale a “un estado de sitio” en pleno corazón de la metrópolis.

El legislador denunció que el gobierno ha convertido sus poderes en un arma contra la ciudadanía.

“En mi comunidad, epicentro de estos ataques, los efectivos encapuchados han impuesto un estado de sitio: disparan a vehículos, lanzan gases contra vecinos y atacan violentamente a padres frente a sus hijos”, afirmó

Maratón de Chicago alista seguridad para el domingo 12 de octubre

El Maratón de Chicago atrae a corredores de todo el mundo, por esta razón año tras año buscan garantizar la seguridad de los participantes; el Distrito de Parques recordó que todos los grandes eventos, incluyendo el maratón, requieren coordinación con la policía y bomberos de Chicago, la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones, y otras agencias de la ciudad.