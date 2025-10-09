“La Revolución de la Libertad” llega a Times Square: el mensaje de Ricardo Salinas Pliego que impacta Nueva York

En el corazón de Times Square, uno de los puntos más emblemáticos y conocidos en el mundo, se proyectó el video promocional de la docuserie “La Revolución de la Libertad”, una producción encabezada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y el escritor Juan Miguel Zunzunegui, que busca replantear el papel del Estado, la libertad individual y el pensamiento crítico en la sociedad moderna.

Este nuevo proyecto, que se transmite cada lunes después de “Hechos Noche” con Javier Alatorre, ya comenzó a generar conversación en México y ahora también en Estados Unidos, en donde su mensaje visual provoca curiosidad entre los transeúntes de Times Square.

¿Qué es “La Revolución de la Libertad”?

“La Revolución de la Libertad” es una docuserie de corte filosófico, además de social, que aborda las ideas de autonomía, poder y control en el contexto actual.

En el video mostrado en la Ciudad de Nueva York, Juan Miguel Zunzunegui invita a los espectadores a “viajar por esta Revolución de la Libertad”, mientras que Ricardo B. Salinas Pliego lanza una reflexión directa y provocadora “A mí lo que me importa es que tengamos un entorno donde podamos florecer todos… El Estado existe para controlar a la gente. La razón de ser del Estado es ejercer el poder de un pequeño grupo, y la forma de ejercer ese poder es, obviamente, a través de la mente.”

Este fragmento resume el enfoque central de la serie: cuestionar las estructuras de poder, además de promover una visión más libre e independiente del individuo frente al sistema.

TE PUEDE INTERESAR: Capítulo 1: El comunismo contraataca | La Revolución de la Libertad

“La Revolución de la Libertad”: un mensaje que cruza fronteras

La proyección del promocional en Times Square no solo representa un hito para la producción, sino también una estrategia simbólica: llevar el debate sobre la libertad y el control estatal al epicentro mediático del mundo.

Esta docuserie busca “despertar conciencia” en un momento donde los ciudadanos exigen gobiernos más transparentes y menos intervencionistas.

¿Dónde ver “La Revolución de la Libertad”?

“La Revolución de la Libertad” se emite cada lunes por el canal UNO de TV Azteca, inmediatamente después del noticiero Hechos Noche.

Este innovador proyecto también puede seguirse en las plataformas digitales de Ricardo Salinas y Juan Miguel Zunzunegui, donde se publican análisis y reflexiones extendidas sobre cada episodio; ¿puede una serie cambiar la forma en que entendemos la libertad? El mensaje ya está en Nueva York. Ahora, el debate está en manos del público.