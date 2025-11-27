Logo InklusionSitio accesible
Tras tiroteo cerca de la Casa Blanca, Trump ordena enviar más tropas a Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar tropas adicionales a Washington D.C. tras el tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos.

Donald Trump hablando
Trump calificó el tiroteo como “un acto monstruoso, de odio y de terrorismo”|X: Rapid Response 47
Escrito por: Viridiana Castillo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el despliegue de 500 elementos de la Guardia Nacional adicionales para reforzar la seguridad en Washington D.C., luego del tiroteo que dejó a dos elementos de ese agrupamiento de Virginia Occidental gravemente heridos a unos pasos de la Casa Blanca.

El mensaje oficial del mandatario fue difundido a través de X, donde calificó la agresión como un acto de terrorismo y aseguró que se aplicará justicia sin demora.

“Queridos compatriotas, hoy, en la víspera del Día de Acción de Gracias, dos miembros de la Guardia Nacional que prestaban servicio en Washington, D.C. fueron baleados a quemarropa en un ataque monstruoso, en estilo de emboscada, a unos pasos de la Casa Blanca… Este atroz asalto fue un acto de maldad, de odio y de terrorismo… El corazón de todos los estadounidenses está con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y con sus familias.”

Identifican al sospechoso del tiroteo en Washington

Previo al mensaje de Trump, autoridades identificaron al presunto agresor como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021. El hombre fue trasladado al país en vuelos de evacuación durante la administración Biden y su estatus migratorio fue extendido bajo una legislación firmada por el expresidente.

Según los primeros reportes, Lakanwal se acercó a los guardias y disparó a quemarropa, hiriendo a ambos antes de ser detenido tras un intercambio de fuego.

“El Departamento de Seguridad Nacional está convencido de que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó desde Afganistán…

Fue trasladado aquí por la Administración Biden en septiembre de 2021 en aquellos vuelos infames… Su estatus migratorio fue ampliado por legislación firmada por el presidente Biden.”

Trump ordena reforzar la seguridad tras tiroteo en Washington

El presidente de EU anunció el incremento inmediato de personal militar para proteger la capital estadounidense.

“Esta noche puedo anunciar que he instruido al Departamento de Guerra movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger nuestra capital... Y llevaremos al responsable de este ataque bárbaro ante una justicia rápida y certera.”

Administración Trump endurece su discurso migratorio

Tras identificar al sospechoso del tiroteo en Washington, el presidente Trump afirmó que revisarán el estatus de todos los extranjeros provenientes de Afganistán que ingresaron al país durante 2021.

“Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo la administración Biden, y tomar todas las medidas necesarias para expulsar a cualquier extranjero, de cualquier país, que no pertenezca aquí o no aporte beneficios a nuestra nación.”

¿Qué ocurrió en el tiroteo en Washington este jueves 26 de noviembre?

De acuerdo con autoridades:

  • Los guardias estaban en patrullas de alta visibilidad.
  • Lakanwal habría apuntado directamente y disparado a quemarropa.
  • Fuentes policiales confirman que los guardias respondieron al fuego antes de caer heridos.
  • El sospechoso también recibió atención médica tras su detención.

El FBI y la policía metropolitana confirmaron que no hay indicios de un segundo atacante.

Contexto político y aumento de seguridad en Estados Unidos

El aumento de tropas coincide con un clima sumamente tensión en Washington D.C. y con un discurso federal que busca endurecer políticas migratorias tras la identificación del sospechoso.

Las autoridades continúan evaluando el estado de los guardias heridos y se esperan nuevas actualizaciones en las próximas horas.

