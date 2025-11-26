“¿Me estás escuchando?” Emotivo momento en que niña sorda oye la voz de su madre en Brasil

Su emoción fue tan grande, que Laís Vitória, una niña sorda de 12 años de edad, rompió en llanto, y es que por primera vez en su vida escuchó la voz de su madre. El emotivo momento fue captado en video y registrado en el Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), en Recife, Brasil. La escena se volvió viral por la fuerza de su mensaje: el sonido puede cambiar una vida.

¿Quién es Laís Vitória y por qué nunca había escuchado antes?

Laís Vitória fue diagnosticada con sordera profunda cuando era apenas una bebé. Según explica el Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, este tipo de pérdida auditiva implica que el paciente no percibe ningún sonido, ni siquiera los más intensos.

Su madre, Poliana Barbosa, recuerda que desde entonces inició una larga búsqueda de tratamientos, y siempre sin perder la esperanza. La niña con sordera ya había recibido un implante coclear a los dos años, pero no había logrado una respuesta auditiva completa. Esa cirugía temprana fue solo el inicio de un proceso que hoy, finalmente, les rindió frutos: ¡Escucha por primera vez!

¡Niña sorda escucha al fin! Así funciona el implante coclear

La cirugía, realizada por especialistas del IMIP, consiste en colocar un dispositivo electrónico en la zona detrás de la oreja e implantar un conjunto de electrodos en la cóclea, una estructura del oído interno. Raquel Ferraz, otorrinolaringóloga, señala que el implante coclear se indica para personas que no obtienen beneficio del audífono para la sordera.

Cabe decir que el aparato recibe los sonidos externos y los convierte en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo, lo que permite que el cerebro interprete esas señales como sonidos. Cuando los médicos de Brasil activaron el dispositivo en la niña sorda, Poliana solo pudo preguntar una cosa: “¿Me estás escuchando?” La respuesta de su hija fue un llanto incontenible.

¿Qué sigue ahora para Laís Vitória tras recuperar la audición?

Aunque Laís Vitória ya puede escuchar, el proceso continúa, el siguiente paso es que logre desarrollar el habla con claridad, apoyándose en terapias de lenguaje y sesiones con fonoaudiólogos. Su madre confía en que lo conseguirá: “Tengo fe en que mi hija va a hablar. Ella va a lograr ese sueño”, reveló emocionada.

Cuando le preguntaron qué quería decir ahora que podía escuchar, Laís respondió con una sola palabra, tan simple como poderosa: “Gracias”; ¿qué opinas sobre el impacto de la tecnología médica en la vida de millones de niños?