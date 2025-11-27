¿Llorona neozelandesa? Cadena perpetua a madre que asesinó a sus hijos y ocultó los cuerpos en maletas

Este martes, el juez del Tribunal Superior Geoffrey Venning decretó la pena máxima contra Hakyung Lee por el asesinato de sus dos hijos. Lee, de origen surcoreano, fue hallada culpable en septiembre por los asesinatos ocurridos en 2018.

La condena de cadena perpetua establece que Lee deberá cumplir un mínimo de 17 años tras las rejas antes de ser elegible para la libertad condicional. Además, el juez ordenó que Lee sea tratada como una "paciente especial" durante su encarcelamiento, dado su estado mental.

⚠️WARNING: This post describes the murder of children and the concealment of human remains.



A New Zealand mother who murdered her two young children and hid their bodies in suitcases at a storage facility has been sentenced to life imprisonment. Hakyung Lee, 43, was ordered to… pic.twitter.com/m1uWxRyJB8 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 26, 2025

El juicio de Lee

Durante el juicio, que se extendió por más de dos semanas, la defensa de Hakyung Lee argumentó que su salud mental se había deteriorado gravemente tras la muerte de su esposo, Ian Jo, por cáncer en noviembre de 2017. La defensa aseguró que Lee creía que lo mejor era que el resto de la familia muriera junta.

Sin embargo, los fiscales sostuvieron que el acto de Lee fue "egoísta", un intento de liberarse de la "carga" de la crianza en solitario. El juez Venning reconoció que la salud mental de Lee jugó un papel, pero determinó que sus acciones de ocultamiento y huida fueron calculadas.

Auckland dictamina cadena perpetua contra Hakyung Lee por el brutal asesinato de sus hijos, de seis y ocho años. La mujer les administró una dosis letal y ocultó los cuerpos en maletas antes de huir a Corea del Sur en 2018, cerrando un caso que destrozó la conciencia pública. pic.twitter.com/YCOb6ff3Qk — John P. Acquaviva (@JPAFS) November 26, 2025

Por qué asesinó a sus propios hijos

La versión de la defensa indicó que Lee intentó suicidarse junto a sus hijos administrándoles una dosis de antidepresivo mezclada con jugo. Según esta versión, Lee se equivocó en la dosis y despertó para encontrar que sus hijos habían muerto.

Después de los asesinatos, Lee cambió su nombre y huyó de Nueva Zelanda. Fue arrestada en Corea del Sur —su país natal— en septiembre de 2022, cuatro años después de los crímenes y meses después de que los cuerpos fueran descubiertos por una pareja.

Descubrimiento que impactó a la humanidad

Los restos de los niños fueron encontrados en dos maletas dentro de un depósito de Auckland en 2022. El descubrimiento generó una conmoción masiva en Nueva Zelanda y desencadenó una cacería internacional de la madre.

El dolor por la tragedia fue evidente en la corte. Choon Ja Lee, madre de la condenada, lamentó en una declaración no haber llevado a su hija a un consejero, preguntando: "Si quería morir, ¿por qué no murió sola? ¿Por qué se llevó a los niños inocentes?".

A South Korean-born New Zealand woman, Hakyung Lee, is jailed for life for murdering her two children in 2018.#NewZealand #Crime pic.twitter.com/aITHz6klD7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 26, 2025

La sentencia que tendrán que pagar los familiares

La familia del esposo fallecido de Lee, Ian Jo, expresó un dolor profundo. Jimmy Jo, hermano del difunto, leyó una declaración conmovedora, diciendo que la pérdida era una "sentencia continua" para él: "Esta es una sentencia continua de la que nunca podré salir bajo fianza".

Jimmy Jo reveló que su propia madre (la otra abuela de los niños) aún no sabe que sus nietos están muertos. El juez Venning concluyó que Lee no pudo lidiar con la enfermedad de su esposo y quizás no pudo soportar tener a los niños como un "recordatorio constante de su antigua vida feliz".