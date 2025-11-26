Logo InklusionSitio accesible
Condenan a expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por delitos relacionados al soborno

La Justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho. ¿Por qué lo juzgaron?

Martín Vizcarra
La sentencia a Vizcarra es parte de un largo ciclo de inestabilidad política y lucha contra la corrupción en Perú.|Reuters
Escrito por: Jimena Romero

Agencias

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este miércoles a 14 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho o soborno, la sentencia fue dictada por un tribunal en Lima, cerrando el proceso judicial que se inició tras su destitución en 2020.

Además de la pena de cárcel, la jueza impuso al exmandatario una reparación civil que supera los 4.6 millones de soles peruanos (alrededor de 25 millones 80 mil pesos) y una multa de casi 95 mil soles (517 mil 999 pesos). Vizcarra también recibió una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier cargo público.

De qué se le acusa el expresidente de Perú

A Vizcarra se le acusó de haber recibido dinero de empresarios a cambio de favorecerlos en la adjudicación de obras públicas, específicamente los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, mientras ejercía como gobernador regional entre 2011 y 2014.

El expresidente, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, siempre se declaró inocente, afirmando que las declaraciones de los empresarios no pudieron ser corroboradas durante el juicio.

Hermano del expresidente de Perú se postula para elecciones 2026

La condena ocurre mientras su hermano, Mario Vizcarra, se postula como candidato a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Mario Vizcarra había sugerido previamente que, de ganar la Presidencia, indultaría a su hermano. Sin embargo, posteriormente modificó su posición, asegurando que dejaría la decisión en manos de una Comisión de Gracias Presidenciales especializada para no intervenir directamente.

Cuatro expresidentes de Perú encarcelados en Barbadillo

De ser internado en el penal de Barbadillo, Vizcarra se uniría a la lista de expresidentes peruanos encarcelados en esa misma prisión, un hecho que refleja la profunda crisis de corrupción e inestabilidad del país.

Vizcarra compartiría prisión con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. El mismo penal albergó al fallecido expresidente Alberto Fujimori. Este caso añade un capítulo más a la historia reciente de Perú, que ha visto desfilar a siete presidentes desde 2018, la mayoría en medio de acusaciones de corrupción.

Cómo es el penal de Barbadillo en Perú

El penal ubicado a solo 40 minutos de la capital, Lima, alberga a 4 expresidentes de Perú.

El recinto no cuenta con barrotes ni celdas, sino que contiene 4 espacios diferentes que se componen de ambientes distintos. En el primero hay una cama, en el segundo hay un baño, en el tercero un comedor y finalmente un espacio pequeño que funciona como área de visitas.

