Condenan a expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por delitos relacionados al soborno

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este miércoles a 14 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho o soborno, la sentencia fue dictada por un tribunal en Lima, cerrando el proceso judicial que se inició tras su destitución en 2020.

Además de la pena de cárcel, la jueza impuso al exmandatario una reparación civil que supera los 4.6 millones de soles peruanos (alrededor de 25 millones 80 mil pesos) y una multa de casi 95 mil soles (517 mil 999 pesos). Vizcarra también recibió una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier cargo público.

Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 26, 2025

De qué se le acusa el expresidente de Perú

A Vizcarra se le acusó de haber recibido dinero de empresarios a cambio de favorecerlos en la adjudicación de obras públicas, específicamente los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, mientras ejercía como gobernador regional entre 2011 y 2014.

El expresidente, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, siempre se declaró inocente, afirmando que las declaraciones de los empresarios no pudieron ser corroboradas durante el juicio.

Me han vacado.

Me han inhabilitado.

Me han sacado de mi partido.

Y ahora me meten a la cárcel.

¿Tanto miedo tienen a Vizcarra ? — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 26, 2025

Hermano del expresidente de Perú se postula para elecciones 2026

La condena ocurre mientras su hermano, Mario Vizcarra, se postula como candidato a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Mario Vizcarra había sugerido previamente que, de ganar la Presidencia, indultaría a su hermano. Sin embargo, posteriormente modificó su posición, asegurando que dejaría la decisión en manos de una Comisión de Gracias Presidenciales especializada para no intervenir directamente.

Mario Vizcarra llega a los exteriores del Poder Judicial donde le están leyendo sentencia a su hermano por presuntas coimas.#vizcarra pic.twitter.com/o6cGkfIkWm — Daniel Cargonz (@DCargonz) November 26, 2025

Cuatro expresidentes de Perú encarcelados en Barbadillo

De ser internado en el penal de Barbadillo, Vizcarra se uniría a la lista de expresidentes peruanos encarcelados en esa misma prisión, un hecho que refleja la profunda crisis de corrupción e inestabilidad del país.

Vizcarra compartiría prisión con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. El mismo penal albergó al fallecido expresidente Alberto Fujimori. Este caso añade un capítulo más a la historia reciente de Perú, que ha visto desfilar a siete presidentes desde 2018, la mayoría en medio de acusaciones de corrupción.

🇵🇪 | Condenaron a Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, a 14 años de prisión por el cobro de sobornos. https://t.co/5dBZAwhMzg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 26, 2025

Cómo es el penal de Barbadillo en Perú

El penal ubicado a solo 40 minutos de la capital, Lima, alberga a 4 expresidentes de Perú.

El recinto no cuenta con barrotes ni celdas, sino que contiene 4 espacios diferentes que se componen de ambientes distintos. En el primero hay una cama, en el segundo hay un baño, en el tercero un comedor y finalmente un espacio pequeño que funciona como área de visitas.