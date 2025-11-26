Detienen a adolescente de 15 años que prostituía a sus compañeras en Bolivia

Una adolescente de 15 años está detenida tras ser señalada como presunta proxeneta en un colegio de Bolivia, en el municipio conocido como Plan 3000.

La denuncia inicial provino de una compañera de la escuela, quien declaró ante la Defensoría de la Niñez que la joven ofrecía trabajos sexuales con hombres mayores a cambio de dinero. Este caso alertó a la Policía y la Fiscalía, que realizaron seguimiento para desarticular esta red.

Denuncias claras y seguimiento policial

Las autoridades hicieron un seguimiento mediante una víctima menor de edad, con quien la presunta proxeneta pactó una cita con un cliente.

Durante la coordinación de la operación, la policía recibió mensajes relacionados con el encuentro y lograron detener al hombre cuando llegó al lugar en un vehículo blanco. Posteriormente, detuvieron también a la adolescente acusada y ambos fueron trasladados a prisión.

Detalles de la investigación y declaraciones oficiales

El fiscal Daniel Lobo explicó el modus operandi que consistía en atrapar a sus compañeras y “posteriormente ofrecerlas por redes sociales a sujetos mayores de edad”.

El fiscal detalló que cada encuentro sexual era fijado con una tarifa de entre 400 y 700 bolivianos, aproximadamente 1000 a mil 800 pesos mexicanos. Tras ello les enviaba la dirección y la joven les indicaba también dónde recoger a las víctimas, varias de entre 14 y 15 años, quienes eran compañeras del mismo colegio.

Cargos y proceso judicial en curso

Los involucrados, la adolescente señalada y el cliente que pagó por los servicios de una menor, serán presentados ante un juez cautelar. Ellos enfrentan a cargos por corrupción de menores, proxenetismo y pedofilia.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos a profundidad y encontrar a más probables responsables.