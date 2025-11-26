Tiroteo en Washington deja varios heridos, entre ellos, dos miembros de la Guardia Nacional; hay un detenido

Las autoridades de Washington D.C. en Estados Unidos, atiende el reporte de un tiroteo ocurrido este 26 de noviembre de 2025, cerca de la Casa Blanca, que dejó aún un saldo indeterminado de heridos, entre ellos, dos integrantes de la Guardia Nacional.

El ataque sucedió en la zona centro de Washington. La Policía Metropolitana del Distrito de Columbia informó que está en la zona del tiroteo. En su cuenta de la red social X informó que detuvo a un sospechoso.

UPDATE: The scene is secured. One suspect is in custody. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó por la misma red social que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos tras el tiroteo y llamó a los ciudadanos a orar por su condición de salud. Añadió que la institución trabaja con la policía local para recopilar mayor información de lo sucedido.