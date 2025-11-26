“Búscame en Google": Mujer que mató a su amiga hace 10 años por “Slender Man” es recapturada en EU

Morgan Geyser, conocida por el intento de asesinato de su compañera de sexto grado en 2014 por culpa del personaje "Slender Man", fue detenida luego de fugarse de un centro de supervisión en Wisconsin, Estados Unidos.

La policía en Posen, Illinois, encontró a Geyser en un área de descanso para camiones, aproximadamente a 240 kilómetros de la comunidad de Madison, Wisconsin, tras cortar su brazalete electrónico.

“Búsquenme en Google”: VIDEO del interrogatorio de Morgan Geyser tras su detención

El video difundido recientemente por la policía de la comunidad de Posen muestra a los agentes llegando al lugar, después de seguir un reporte por personas sospechosas, donde localizaron a Geyser junto con otra persona no identificada.

Al ser interrogada inicialmente, Geyser, hoy de 23 años de edad, proporcionó un nombre falso y admitió haber cometido un error, porque “había hecho algo realmente malo” e incluso sugirió a los policías que buscaran su nombre en Google. Posteriormente fue identificada correctamente y llevada bajo custodia.

Slender Man Stabber Morgan Geyser, 23, Captured Sleeping at Illinois Truck Stop



In May 2014, 12-year-old Morgan Geyser and Anissa Weier stabbed their Waukesha, Wisconsin, classmate Payton Leutner 19 times in a wooded area. The attack, motivated by a desire to appease the… pic.twitter.com/rZcyyKJFpW — Police Incidents (@PoliceIncident) November 26, 2025

El oscuro historial: ¿Por qué Morgan Geyser apuñaló a su amiga 19 veces?

Cuando tenía solo 12 años, Morgan Geyser y su amiga Anissa Weier atacaron a su compañera Peyton Leutner, apuñalándola 19 veces en un parque de Waukesha, Wisconsin.

El motivo fue ganar el favor de “Slender Man”, un personaje ficticio de internet. Leutner logró sobrevivir después de arrastrarse para pedir ayuda y fue encontrada por un ciclista. Geyser se declaró culpable de intento de asesinato, mientras que Weier aceptó cargos relacionados con enfermedad mental.

Brazalete cortado y 240 kilómetros: Los detalles de la fuga de Morgan Geyser

En enero de 2025, un juez autorizó la liberación de Geyser de un hospital psiquiátrico donde permaneció casi siete años, tras recomendaciones médicas. Sin embargo, fiscales alertaron que seguía representando un peligro.

El sábado 22 de noviembre de 2025, Geyser se escapó cortando su brazalete electrónico. Su abogado Tony Cotton hizo un llamado público para que se entregara y dejara de huir.

“Si Morgan llega a ver esto, entréguese. No siga prófuga de esta manera; no le conviene manejar este asunto de esa manera”, mencionó su defensor. 24 horas después fue detenida por la policía.

Tras su recaptura, Morgan Geyser fue enviada de regreso a Wisconsin para continuar con los procesos legales.