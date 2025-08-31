Después de múltiples tiroteos en escuelas de Estados Unidos, algunas madres han decidido comprar mochilas con un escudo antibalas para proteger a sus hijos. Cabe recordar el más reciente en Minneapolis, Minnesota, donde dos niños murieron tras el ataque a una escuela católica.

Hillary McAfee envía a su hija de segundo grado y a su hijo de quinto grado con un escudo antibalas en sus mochilas, una medida que refleja la urgente realidad que enfrentan las familias estadounidenses.

Mochilas antibalas en las escuelas estadounidenses contra tiroteos

Con 44 tiroteos en escuelas en lo que va del 2025, la mitad en colegios y la otra mitad en campus universitarios, la amenaza de la violencia llevó a padres como McAfee a buscar protección extra para sus hijos.

La madre publicó un video en TikTok mostrando el escudo antibalas que lleva la mochila de su hija, el cual ha acumulado millones de visitas.

“Es como un chaleco salvavidas cuando estás en un barco o, ya sabes, como el cinturón de seguridad del coche. Es una capa adicional de protección. Lo usamos y esperamos no necesitarlo nunca, pero es bueno tenerlo por si acaso, y han sido muy receptivos a ello”, mencionó Hillary en entrevista con la cadena CNN.

Otros padres han compartido en redes sociales que también adquirieron equipos similares.

¿Qué siente esta madre al enviar a sus hijos con una mochila antibalas?

McAfee confiesa que siente una “furia” al tener que equipar a sus hijos con protección contra balas en lugar de solo libros y útiles escolares. Expresa que esta es una respuesta natural ante la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para manejar la crisis de tiroteos en las escuelas, lo que resulta en muertes infantiles evitables.

“La verdad es que me llena de furia, y estoy segura de que la mayoría, estoy segura de que todas las demás madres también se sienten así cuando se trata de cómo nuestro gobierno ha manejado o no esta situación en la que los niños siguen muriendo en las aulas. Así que, bueno, estoy muy, muy enojada y no voy a parar hasta que se haga algo al respecto”, mencionó McAfee a la cadena CNN.

Según los Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los disparos son la principal causa de muerte en niños y adolescentes, lo que representa el 18% de las defunciones en ese grupo etario, lo que refuerza la gravedad del problema.