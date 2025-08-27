Tiroteo en escuela católica de Minneapolis; contienen a atacante

La mañana de este 27 de agosto de 2025, un sujeto desató un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos.

La ciudad de Minneapolis señaló que el tirador está “contenido” y ya no hay amenaza a la comunidad tras la actuación de los cuerpos de emergencia.

En el mismo sentido se pronunció Tim Walz, gobernador de Minnesota. Detalló que se trató de un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y que posteriormente brindarán más información.

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Información en desarrollo.

