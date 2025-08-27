Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis; contienen a atacante

Apenas el lunes 25 de agosto comenzó el ciclo escolar en Minneapolis; tanto el gobierno estatal como el local aseguran que ya no hay riesgo tras el tiroteo.

tiroteo-minneapolis-27-agosto-2025
|Unsplash.
Notas
Mundo
Escrito por: César Contreras
Compartir nota

La mañana de este 27 de agosto de 2025, un sujeto desató un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos.

La ciudad de Minneapolis señaló que el tirador está “contenido” y ya no hay amenaza a la comunidad tras la actuación de los cuerpos de emergencia.

En el mismo sentido se pronunció Tim Walz, gobernador de Minnesota. Detalló que se trató de un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y que posteriormente brindarán más información.

Información en desarrollo.

Tiroteos en Estados UnidosEstados UnidosInternacional

Notas