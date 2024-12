Karen Michan, la mexicana, sobreviviente al tsunami del 2004; su desgarrador testimonio

El rugido de la tierra se unió al rugido del mar aquel 26 de diciembre de 2004. Un día que amaneció como cualquier otro, con familias desayunando en sus hogares y hoteles, pescadores preparando sus redes y niños jugando en la playa. Pero el destino tenía escrito un guion diferente, una tragedia que quedaría grabada a fuego en la memoria del mundo; un devastador tsunami en las costas de Tailandia.

Una ola gigantesca, impulsada por la furia de un terremoto de magnitud 9.1, se abalanzó sobre las costas del océano Índico.

En cuestión de minutos, pueblos enteros desaparecieron bajo el agua, arrastrando consigo vidas, sueños y futuro.

El tsunami del 2004 dejó una herida profunda en el alma de la humanidad, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida frente a la fuerza de la naturaleza, apagando la vida de casi 250 mil personas.

Ecos del 2004: Un día que el mar se tragó la vida

Hoy, 20 años después, el dolor sigue presente en los corazones de quienes perdieron a sus seres queridos.

Las historias de supervivencia se mezclan con el recuerdo de aquellos que no lograron escapar de la furia del mar. Padres que vieron a sus hijos ser arrastrados por la corriente, niños que quedaron huérfanos, comunidades enteras devastadas por la pérdida.

Pero en medio de la tragedia, también floreció la solidaridad. El mundo se unió para ayudar a las víctimas, enviando ayuda humanitaria, médicos y voluntarios.

La reconstrucción fue lenta y dolorosa, pero las comunidades afectadas demostraron una resiliencia admirable.

La historia de Karen Michan, la mexicana que sobrevivió al tsunami

A dos décadas del tsunami que devastó las costas del océano Índico, la mexicana Karen Michan recuerda con vívido detalle el día en que la fuerza de la naturaleza cambió su vida para siempre.

En una entrevista muy íntima, Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Karen:

“Veo que toda la gente está corriendo, como desde el mar hacia a dentro de la isla, y ahí fue cuando vimos la ola ya en nuestras narices”.

Karen y su esposo, Jacobo Hassan, se encontraban en Phi Phi, Tailandia , disfrutando de su luna de miel. La mañana del 26 de diciembre, tras desayunar en el hotel, Jacobo guardó su pasaporte y Karen salió a la terraza a buscar unos gatitos.

Fue entonces cuando observó una escena que le heló la sangre: una multitud corría despavorida desde la playa hacia el interior de la isla.

“Estábamos en la playa, el mar estaba tranquilo, un día perfecto”, relata Karen con la voz entrecortada. “De repente, el agua comenzó a retroceder, dejando al descubierto el fondo marino. No entendíamos qué estaba pasando, pero algo nos decía que debíamos correr”. “La ola media más o menos lo que un edificio de seis pisos”.

Sin comprender lo que ocurría, Karen y Jacobo observaron con incredulidad cómo una ola gigantesca se acercaba a la costa. En cuestión de segundos, el paraíso se transformó en un infierno. El agua arrasó con todo a su paso, separando a Karen de su esposo.

“Nos abrazamos y no alcanzamos a tocar el piso, cuando llegó la ola”.

Karen sumergida y arrastrada en la ola luchó para poder dar bocanadas de aire, en medio de la desesperación Karen reaccionó ya en la orilla de la playa cuando la marea comenzó a bajar.

“Yo volteo a ver hacia atrás y veo la inmensidad del mar. No veo a Jacobo atrás, no veo a nadie más”.

El agua arrasó con todo a su paso: palmeras, casas, autos, personas... un torbellino de destrucción que se tragó todo a su paso.

"El peor día de mi vida"



A 20 años del devastador #tsunami que azotó las costas de #Tailandia, Karen Michan, sobreviviente de la catástrofe, narra cómo vivió la pesadilla.



La tragedia dejó una profunda huella en Karen, quien perdió a su esposo; sin embargo, con el tiempo,… pic.twitter.com/FFKPUP07zp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2024

“Para mí son unos ángeles”, mexicanos ayudaron a Karen

Fueron muchas horas de desesperación para Karen. Ella, ya en un hospital después de ser trasladada de la Isla Phi Phi a Pukhet, logra contactarse con su familia, quienes le informan que cuatro amigos de su hermano, quienes asistieron a su boda semanas atrás estaban también en la Isla de Phi Phi, sin embargo no sintieron el tsunami ya que se encontraban en alta mar.

“Después de mi boda decidieron irse de viaje de cuates a Tailandia y estaban en la misma isla que yo. Estaban en Phi Phi, pero ellos salieron una hora más o menos antes del tsunami, salieron en ferry hacia Phuket para tomar el avión hacia Bangkok”.

“Y mi hermano les dice por favor, váyanse con Karen, mi hermana, que está herida y no sabemos nada de Jacobo. Verlos a ellos fue un milagro”. “Para mí son unos ángeles que de verdad Dios me puso en el camino, que no entiendo cómo estaban ahí, por qué estaban ahí".

“No entendía bien la catástrofe": amigo de Karen

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con uno de los amigos de Karen, Rafael Levy, quien le acompañó en el proceso de búsqueda de Jacobo en Tailandia.

“Entonces salimos a las nueve de la mañana y el tsunami pegó alrededor de las diez, diez y cuarto y pegó en el inter en el que estábamos cruzando de una isla a otra afortunadamente, y nosotros estamos en alta mar cuando pasó el tsunami, detuvieron el ferri como una hora, hora y media y no entendía, nadie entendía que estaba pasando”, aseguró Rafael Levy.

“El hermano de Karen es mi mejor amigo desde que tengo seis años y no la vimos en el viaje, pero estábamos a un hotel de veinte o cien metros de distancia con el hotel de Karen, sin saber que ya estaba ahí".

“Se hablaba mucho de que venían epidemias por tanta gente que había muerto y ya empezaron a hacer fosas comunes para enterrarlos”. “Y yo avisé a México, que no, que todavía a lo mejor podía quedarme un tiempo más y mi mamá estuvo de acuerdo, me quedé a ayudar a Karen. Por eso lo hice. Y mis otros amigos ya tenían un poco más de presión de ya regresarse”.

“Empezó a subir de ocho a nueve mil muertos el primer día y fue exponencial, los días pasaron, no se entendía todavía bien la catástrofe hasta varios días, incluso semanas semestres después”.

“Mira, no me considero un sobreviviente , porque a mí la ola no me cubrió, pero por otro lado estar hasta allá y estar cruzando de una isla a la otra y que las dos islas hayan quedado totalmente devastadas, totalmente consciente y agradecido con Dios y con la vida de poder continuar estar acá".

“Para mí, Karen es una una guerrera y un ejemplo de vida... cómo ha hecho que la vida le sonría a pesar de lo difícil que le ha sido y verla bien, es, yo creo, una decisión que ella ha tomado, ella ha tomado la decisión de de estar bien y está como ha decidido estar”, aseveró Levy.

Resiliencia, el sello de una mujer luchadora que inspira.

La tragedia dejó una profunda huella en Karen, quien perdió a su esposo y sufrió heridas físicas y emocionales. Sin embargo, con el tiempo, encontró la fuerza para reconstruir su vida y convertir su experiencia en un testimonio de resiliencia.

“Me he vuelto a reconstruir las veces que han sido necesarias y hoy puedo decir que me siento feliz, agradecida conmigo misma por haberme demostrado que sí puedo. Que sí, que sí soy fuerte y que puedo salir adelante, que puedo salir ante cualquier situación que se me presente. A veces no puedo creer que sea yo la que estoy contando mi propia historia”, recuerda.

“Soy muy feliz, soy muy plena, pero es algo con lo que uno aprende a vivir y a estar. Dios me dio una segunda oportunidad de estar aquí y fue como como un regalo de la vida y fue volver a nacer, decidir que voy a disfrutar todos los días y me voy a todos los días”.

“Voy a hacer el gran esfuerzo de ser mejor persona, de ser mejor ser humano, de ser alguien que trascienda en la vida de una manera positiva, de ser luz para los que están alrededor de mí. Y me siento muy bendecida de estar aquí y de poder contarlo”.

Su historia es un mensaje de esperanza y un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad.