Últimas noticias de hoy: Termina emergencia sanitaria por Covid-19 en México

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda las últimas noticias de hoy martes 09 de mayo de 2023 para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. La actualidad comienza en la República Mexicana, donde el gobierno federal declaró el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Mientras que en Rusia, el gobierno de dicha nación celebró el Día de la Victoria, para conmemorar el triunfo ante la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Además, científicos de la NASA hallaron un nuevo cinturón de asteroides en el espacio.

México declara fin de emergencia sanitaria por Covid-19

El gobierno mexicano declaró el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19, que inició en marzo de 2020 por los primeros casos de personas contagiadas del virus SARS-CoV-2. En la conferencia matutina presidencial de este martes 09 de mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que firmó un decreto el cual termina con esta emergencia, en concordancia con lo dictado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada.

Rusia celebra Día de la Victoria con desfile austero y con estrictas medidas de seguridad

Rusia celebró este martes el aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial con un desfile reducido en la Plaza Roja en medio de estrictas medidas de seguridad luego de una serie de ataques con aviones no tripulados, incluso en la propia ciudadela del Kremlin, por las cuales el gobierno ruso ha culpado a Ucrania.

La NASA revela nuevas imágenes de un cinturón de asteroides

Astrónomos utilizaron el telescopio espacial James Webb de la NASA para obtener imágenes del polvo cálido que rodea a una joven estrella cercana llamada Fomalhaut, pero, para su sorpresa la imagen reveló tres cinturones anidados que se extienden a una distancia de 23 mil millones de kilómetros de la estrella. Esto permitió descubrir un nuevo cinturón de asteroides.

Muere Antonio “La Tota” Carbajal, legendario portero mexicano que jugó Cinco Copas del Mundo, murió a los 93 años

El legendario portero Antonio “La Tota” Carbajal murió este martes 09 de mayo a los 93 años de edad. La familia del jugador de cinco copas del mundo como parte de la Selección Nacional de futbol confirmó el fallecimiento del deportista.

#IMPORTANTE | Fallece a los 93 años de edad, Antonio "La Tota" Carbajal.



Fue el primer mexicano en jugar cinco #Copas del Mundo. pic.twitter.com/hm4eA5nq8V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

“Somos buenos vecinos y amigos": AMLO conversa con Joe Biden sobre migración y crisis de fentanilo

El presidente AMLO sostuvo una videollamada de alrededor de una hora con su similar de Estados Unidos, Joe Biden, para reafirmar el compromiso de trabajar juntos en tenas como migración, el tráfico de drogas como el fentanilo, así como el tráfico de armas. En un mensaje en su cuenta de Twitter mencionó que ambos son “buenos vecinos y amigos”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, va a juicio político por supuesta corrupción

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó realizar un juicio político contra el presidente de dicha nación, Guillermo Lasso, por acusaciones de presunta corrupción.



Jurado declara responsable a Donald Trump de agresión sexual contra Jean Carroll

Un jurado en Manhattan, Estados Unidos, declaró a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, responsable de agresión sexual contra la columnista y escritora E. Jean Carroll. La agresión ocurrió en una tienda departamental de Nueva York en el año de 1996.

#ÚLTIMAHORA | Donald #Trump es declarado culpable de abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda departamental de #NuevaYork en 1996. pic.twitter.com/uYRmhvEQMT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

Estudiantes entregan Instalaciones de la UAM Cuajimalpa tras dos meses

Después de dos meses de paro, estudiantes entregaron este 09 de mayo de 2023 las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Campus Cuajimalpa. El cese de actividades es debido a un caso de una alumna que denunció violación por parte de su excompañero de carrera. La joven señaló que en el proceso de denuncia resultó revictimizada.