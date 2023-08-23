Últimas noticias de hoy: India logra enviar una nave a la Luna

Este miércoles 23 de agosto de 2023, la agencia espacial de India logró colocar una nave en la Luna. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae esta y más últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo.

Además, en Guerrero, localizaron con vida a Jaqueline Salgado, la agente del Ministerio Público secuestrada el 21 de agosto pasado. Mientras que en Colima un ataque armado dejó a un policía muerto y a otro lesionado.

VIDEO: India hace historia, aterriza una nave en el polo sur de la Luna

La sonda Chandrayaan-3 descendió y se posó en el polo sur de la Luna. La nave fue desarrollada por la ISRO, la agencia espacial de India. La maniobra de descenso duró alrededor de 17 minutos y forma parte de una misión para buscar supuestas reservas de hielo en el satélite natural, que permitirían instalar puestos de suministro para misiones a futuro que lleguen al planeta Marte.

Hallan con vida a la MP de Coyuca de Catalán, Guerrero, Patricia Jaqueline Salgado

Patricia Jaqueline Salgado, titular del ministerio público de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, ya está localizada con vida, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la entidad. La dependencia agregó que la funcionaria recibió atención médica y psicológica, luego de ser secuestrada por la menos 20 hombres armados el lunes pasado.

Atacan a policías en Colima; uno murió, otro está herido

Un grupo de sujetos armados en un vehículo disparó contra dos policías en la capital del estado de Colima durante la noche de ayer 22 de agosto. Los elementos no estaban en servicio y se localizaban a las afueras del domicilio de uno de ellos. Un agente murió y el otro está gravemente lesionado.

Buscan a Arely Fernanda Torres, fue raptada en Lagos de Moreno

Arely Fernanda Torres Vega, de 16 años de edad, desapareció el 28 de abril del 2023 en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, sus familiares señalan que la joven se encontraba trabajando en un bar cuando fue raptada por dos hombres y desde ese momento no ha sido localizada.

¡Viva México! Grupo Frontera se presentará en el Zócalo capitalino

El Grupo Frontera se presentará el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, como parte de los festejos por la Independencia de México, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de este miércoles 23 de agosto de 2023.

Avión donde viajaba Yevgueni Prigozhin, líder Wagner y adversario de Putin, se desploma en Rusia

Este miércoles, la prensa rusa informó que un avión Embraer Legacy 600, a nombre de Yevgeni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, se estrelló en la comunidad de Tver, al norte de Rusia. En la lista de pasajeros estaba el nombre de dicho líder y su presencia en la aeronave siniestrada quedó confirmada posteriormente por las autoridades de dicho país.

#VIDEO | De acuerdo con los primeros reportes, el avión Embraer Legacy 600, número de cola RA-02795, se estrelló con 10 personas a bordo.



Hasta el momento se han encontrado cuatro #muertos, informó el Ministerio de Emergencias de la Federación #Rusia.https://t.co/eiTNWpb6AQ pic.twitter.com/3uI80szmvJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 23, 2023

INAI reconoce resolución de la SCJN para poder sesionar con cuatro comisionados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar con cuatro comisionados mientras el Senado de la República nombra a los comisionados faltantes. La resolución de la Segunda Sala de la Corte fue resuelta con tres votos a favor y uno en contra.

¡Paul McCartney en México! Te decimos cuándo es el concierto y todo sobre la preventa de boletos

El cantante Paul McCartney volverá a México como parte de su gira de presentaciones Got Back Tour. El concierto del exintegrante de The Beatles será el 14 de noviembre de 2023 en el Foro Sol de la CDMX.

