Adelantan elecciones en España: últimas noticias de hoy

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy lunes 29 de mayo de 2023 sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante este inicio de semana comienza en Europa, donde Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, llamó a elecciones anticipadas para julio próximo.

Mientras que en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que es beneficiario de la pensión de adultos mayores. Además, en Puebla reabrieron los parques públicos, después de que bajó la actividad del volcán Popocatépetl.

Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas en España tras derrota del Partido Socialista

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a elecciones anticipadas para el 23 de julio, después de la derrota del Partido Socialista durante las elecciones municipales y regionales, donde avanzó el Partido Popular. El mandatario detalló que consultó la decisión con el rey Felipe, jefe de Estado español, quien aprobó la emisión de una nueva convocatoria este martes. Sánchez originalmente terminaría su mandato en diciembre próximo.

El presidente del gobierno de #España, Pedro Sánchez, informó que asume la derrota electoral y convocará a nuevas votaciones tras disolver el #Parlamento.https://t.co/CRvz8TPQR2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

“Ya me corresponde": AMLO afirma que recibe Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió que recibe la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores después de que se divulgara la declaración patrimonial anual del titular del poder Ejecutivo. En su conferencia matutina de este 29 de mayo de 2023, el mandatario señaló que este apoyo universal también le corresponde a él, debido a su edad, de 69 años.

Después de una semana reabren parques públicos en Puebla

Este fin de semana, las cámaras de Fuerza Informativa Azteca captaron que los habitantes de Puebla regresaron a los parques municipales y estatales en Puebla, después de una semana de contingencia debido a la intensa actividad del volcán Popocatépetl que arrojó ceniza en las zonas cercanas.

#Puebla | 40 municipios cercanos al #Popocatépetl regresan a clases pese a la alerta amarillo #Fase3.



Los pobladores ya aprendieron a convivir con el #volcán y sólo extremarán precauciones respecto a la actividad al aire libre.



Nos cuenta @Galicia_Edgar en @LosRuizLara. pic.twitter.com/B3nF9u3F4N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

Venecia amanece con sus canales de agua ¡de color verde!

El agua en los canales de Venecia causó inquietud a los lugareños y visitantes, pues este domingo 28 de mayo de 2023 obtuvo un peculiar color verde. El líquido pudo ser visto en esta tonalidad en el canal principal de la ciudad de Italia, a la altura del puente de Rialto.

“Actuaron con prepotencia": AMLO critica manifestación en defensa de la SCJN

El presidente AMLO criticó la protesta realizada ayer domingo en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señaló que no está de acuerdo con que provocaran a quienes realizaban un plantón afuera de la sede del Poder Judicial. “Se actuó de parte de los que marcharon, con prepotencia. Porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas”, afirmó el mandatario.

Lo vinculan a proceso por aventar cemento al Ahuehuete en Paseo de la Reforma

Un juez de control decidió vincular a proceso a Pablo, un sujeto acusado de lanzar cemento a la base del nuevo Ahuehuete de Paseo de la Reforma. El juzgador le impuso prisión preventiva justificada y dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria por los cargos de daño a propiedad doloso y delitos ambientales en grado de tentativa.



Cancelan orden de aprehensión contra Rosario Robles por “Estafa Maestra”

Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero dentro del caso de la llamada “Estafa Maestra”. La decisión puede ser impugnada ante un tribunal por la Fiscalía General de la República (FGR).

Juez amparó a #RosarioRobles Berlanga, porque la orden de #aprehensión en su contra girada en 2020 no fue fundada ni motivada.



Se tendrá que emitir un nuevo fallo. #EstafaMaestrahttps://t.co/pd9VN7wsyV pic.twitter.com/IyqdA7hjKj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 29, 2023

Autobuses de la SSC trasladaron a manifestantes para evitar riña en la SCJN

Ayer domingo, elementos de la Policía capitalina intervinieron para evitar un enfrentamiento mayor entre dos grupos antagónicos de manifestantes afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los dirigentes de uno de los grupos de manifestantes pidieron apoyo para retirarse y los oficiales los acompañaron a la calle Corregidora, donde abordaron un autobús oficial de la Policía, para trasladarlos al cruce de Chapultepec y Niños Héroes, donde se retiraron por sus propios medios.

