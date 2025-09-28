¡Nuevas tarifas! El precio del Gas LP por litro y kilo esta semana: 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025

El precio del Gas LP en México para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025 se mantienen entre los 18 y 23 pesos por kilogramo en la mayoría de las regiones, mientras que por litro oscilan entre 9 y 12 pesos.

Es importante recordar que el costo del Gas LP puede variar según la región, por lo que es recomendable revisar las tarifas de tu localidad antes de cargar tu cilindro o tanque estacionario.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante esta semana, el precio más bajo del Gas LP se registra en los municipios de Guerrero, Mier y Miguel Alemán en el estado de Tamaulipas, con un costo de $18.15 pesos por kilogramo y $9.80 pesos por litro. Le siguen Ascensión y Janos, en Chihuahua, donde el gas se vende en $18.27 por kilogramo y $9.87 por litro.

Otras zonas con precios accesibles son:

Camargo, Tamaulipas: $18.43 por kilogramo y $9.95 por litro.

Coyame del Sotol, Chihuahua: $18.68 por kilogramo y $10.09 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, el precio más elevado se encuentra en Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, con un costo de $23.16 por kilogramo y $12.51 por litro, convirtiéndose en la zona más cara de la semana.

Le siguen:

Comondú, Baja California Sur: $23.08 por kilogramo y $12.46 por litro.

Angostura, Sinaloa: $22.73 por kilogramo y $12.28 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025

En Ciudad de México (CDMX), el precio oficial del Gas LP se mantiene en $19.71 por kilogramo y $10.61 por litro, con un ligero aumento respecto a la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), el costo también se ubica en $19.64 por kilogramo y $10.61 por litro, aunque puede variar ligeramente de acuerdo con el municipio.

Precio del Gas LP en Guadalajara y Monterrey del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el precio del Gas LP se encuentra en $20.05 por kilogramo y $10.83 por litro.

En Monterrey, Nuevo León, el costo alcanza los $20.05 por kilogramo y $10.83 por litro.

Te puede interesar: