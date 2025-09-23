VIDEO: ¡Terror en Clavería, CDMX! Automovilista embiste a cinco y se da a la fuga

Durante la madrugada del 21 de septiembre, un automovilista embistió a cinco personas que se encontraban en las inmediaciones de un bar, localizado sobre avenida Cuitláhuac y Nilo, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

El momento del atropellamiento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se observa cómo el vehículo impacta directamente contra el grupo de personas que se encontraba en la banqueta. La grabación generó indignación y llamados a las autoridades para localizar al responsable.

VIDEO: Atropellan a personas afuera de bar en Claveria

De acuerdo con los reportes preliminares, entre las víctimas se encuentran tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos presentaron múltiples heridas y tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

La quinta persona afectada no requirió hospitalización, aunque sí resultó con lesiones menores derivadas del impacto. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni el estado de salud actualizado de quienes permanecen bajo observación médica.

🚨Sujeto en estado de ebriedad arrolló a jóvenes sobre la Avenida Cuitláhuac, en la colonia Clavería, alcaldía #Azcapotzalco en CDMX pic.twitter.com/098e7deYaF — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) September 23, 2025

¿Qué se sabe sobre el conductor que atropelló a cinco personas en CDMX?

Tras arrollar al grupo, el conductor responsable emprendió la huida, dejando a las víctimas tendidas en la vía pública. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y realizaron un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta ahora se confirme la detención del automovilista.