Violento asalto en la Doctores: en segundos despojaron a familia de sus pertenencias

Otro asalto más en la Ciudad de México. Esta vez fue en cuestión de segundos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron una camioneta tipo Suburban, cuando circulaba sobre la avenida Chapultepec, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc y despojaron a los pasajeros de todas sus pertenencias.

Las imágenes captadas por transeúntes muestran cómo los ladrones se acercan rápidamente al vehículo, uno de ellos baja de la moto, abre la puerta y amenaza con un arma de fuego a los tripulantes. En menos de 30 segundos, los despojan de sus pertenencias y huyen sin que nadie pudiera detenerlos.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Fue captado el momento en que sujetos asaltaron a los tripulantes de una camioneta tipo suburban.



Robos en la Ciudad de México

Este atraco no es un hecho aislado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2025 se registraron 41 mil 939 robos en la Ciudad de México, lo que equivale a un promedio de 173 robos diarios. En esto se engloban asaltos, robos de autos, a negocios, a casa-habitación, incluso robos en transporte público. La capital del país sufre la inseguridad todos los días.

De hecho, con estas cifras, la capital del país ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia delictiva, solo por debajo del Estado de México.

La colonia Doctores, como muchas otras zonas de la CDMX, se ha convertido en escenario frecuente de robos con violencia. La rapidez de los delincuentes y la falta de reacción inmediata de las autoridades generan temor entre automovilistas y transeúntes.

Aumentan operativos contra robo en CDMX pero no hay resultados

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ha implementado operativos e incrementado las cámaras de vigilancia del C5, los resultados aún no se reflejan en la percepción de los ciudadanos, quienes exigen acciones más firmes para recuperar la tranquilidad en las calles, solo han logrado reducir 3,244 robos en comparación con los 45,183 que se registraron en los mimos meses de enero a agosto pero del año pasado.

