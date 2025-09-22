Cae “El Chícharo”, presunto líder de facción de “La Unión Tepito”, dedicada a la extorsión

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) detuvieron a Iván “N”, conocido como “El Chícharo”, presunto líder de una facción de la Unión Tepito. La detención se llevó a cabo durante un operativo simultáneo en el que también fueron aseguradas seis personas más, así como una importante cantidad de droga, armas y dinero en efectivo.

El operativo, resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). El objetivo principal era desarticular los puntos de operación de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio en la zona centro de la Ciudad de México.

Caten cuatro inmuebles y caen otros seis

Con órdenes de cateo emitidas por un Juez de Control, los uniformados intervinieron en cuatro inmuebles de forma simultánea. Dos de ellos en la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, y los otros dos en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Durante las intervenciones, se logró la detención de siete personas: cinco mujeres y dos hombres. Uno de los detenidos fue identificado como Iván “El Chícharo”, de 24 años, señalado como el cabecilla de una célula delictiva que opera en la zona centro de la capital.

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron:



198 dosis de aparente droga (metanfetamina y cocaína).

de aparente droga (metanfetamina y cocaína). Más de tres kilogramos de posible marihuana a granel.

de posible marihuana a granel. 140 pastillas de diferentes colores.

de diferentes colores. Un arma de fuego con 115 cartuchos útiles.

con 115 cartuchos útiles. 143 mil pesos en efectivo.

Cinco teléfonos celulares.

Los inmuebles fueron sellados y puestos bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. La SSC reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de investigación y operativos coordinados para combatir y desarticular a los grupos delictivos que amenazan la seguridad de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.