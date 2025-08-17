¿Dealers? Detienen a tres en Álvaro Obregón por cambio de droga; uno de ellos ligado a un homicidio

Un operativo en plena calle de la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México (CDMX) realizado por policías de la SSC termino con tres hombres detenidos, los cuales estaban intercambiando droga por dinero; uno de ellos está relacionado con un reciente homicidio.

Entre las pertenencias de los detenidos se encontraron más de 330 dosis de presunta droga, además de un arma de fuego cargada.

Detienen a sujetos con droga; uno de ellos vinculados a un homicidio

Los hechos ocurrieron cuando vecinos alertaron la presencia de un posible intercambio de droga, cuando la policía se acercó a los sospechosos, las autoridades descubrieron 201 bolsitas con aparente cocaína en polvo , 116 envoltorios con cocaína en piedra, 20 bolsas de marihuana, un arma corta con cargador y 12 cartuchos, además de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de las acciones para el combate a los delitos de alto impacto, policías de la #SSC detuvieron a tres sujetos en posesión de un arma de fuego corta y 337 dosis de aparente narcótico, en la @AlcaldiaAO.



Mientras los uniformados realizaban sus… pic.twitter.com/0wulpSAp1Z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 17, 2025

Sujeto relacionado con homicidio realizado el pasado 5 de mayo

En 2020, el hombre de 50 años ya había sido ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado agravado en pandilla.

Los detenidos son dos jóvenes de 18 años y un hombre de 50, quien destaca por sus antecedentes penales. Este último habría participado en el homicidio de un hombre el pasado 5 de mayo en la misma colonia, y además se le vincula con otro hecho donde un hombre y una mujer resultaron lesionados por disparos en la colonia María G. de García Ruiz.

La denuncia de los vecinos y la intervención de los elementos de seguridad permitieron el aseguramiento del arma de fuego y las personas en la zona. Finalmente, las autoridades presentaron a los detenidos ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Este caso no es el único que se ha registrado en la zona lo que se vuelve un foco de narcomenudeo y violencia, y cómo los antecedentes penales no siempre representan un freno para reincidir en delitos graves.

La detención de este grupo podría esclarecer hechos violentos recientes en Álvaro Obregón y frenar nuevos incidentes relacionados con armas y drogas.