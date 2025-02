“Pensé que era para intimidarme”; Víctor perdió la visat al ser golpeado por taxista de CDMX en Tlalpan

Víctor salió a trabajar en su auto como taxista por aplicación, aceptó un viaje en la alcaldía Tlalpan rumbo a la zona del Ajusco, pero en el camino a recoger un pasaje, un sujeto chocó contra él en dos ocasiones; aquel percance vial se convirtió en una tragedia, pues no solo le aventó el carro, sino que también se bajó y lo golpeó con un tubo en la cara ocasionando que perdiera la vista de su ojo izquierdo, hoy el responsable está prófugo.

Ha pasado casi un mes de aquel día y, aunque ha logrado salvar su vida, la tristeza le viene al saber que su ojo ya no será el mismo, pero no pierde la esperanza de que su agresor, quien, dijo, conducía un Nissan March con cromática de taxi de la Ciudad del México (CDMX) sea detenido.

Los hechos ya fueron de denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero la familia de la víctima pide que se dé celeridad al caso luego de la investigación iniciada por el delito de lesiones dolosas.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Víctor, quien junto con su hermana Alma, expusieron cómo sucedieron los hechos, los cuales fueron grabados y atestiguados por algunos ciudadanos, pero no por una cámara de seguridad del C5 que estaba a unos metros del punto donde sucedió todo el 31 de enero pasado al sur de la capital entre 14:05 y 14:15 horas.

“Tengo mis bajones, me da tristeza, tengo muchos síntomas. No sufría de dolores de cabeza y ahora casi todo el día me está doliendo, me punza mi ojo y siento piquetes. Me siento muy incómodo porque no traigo bien mi vista, tengo muy disminuida mi vista, me molesta la luz del Sol y en la noche veo muy poco”, expresa a FIA, con semblante cabizbajo, pero voz fuerte.

Un viaje que no fue: agresor chocó auto de víctima dos veces

El día de los hechos, al dirigirse hacia Periférico, Víctor aceptó un viaje hacia el Ajusco. Al llegar a un retorno, en la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de la calle Pico de Turquino, sintió un empujón por detrás a su carro, por lo que se bajó a ver qué pasó y se percató que la defensa tenía una pequeña marca blanca; un taxi de la CDMX le había pegado. El conductor de este último, al bajarse, cuenta Víctor, le dijo que no le había ocasionado ningún daño.

“Me mencionó que eso (el golpe) ya lo traía, le dije ‘¿cómo lo iba a traer?, es donde tú me empujaste’ y me comenta '¡cómo quieras lo arreglamos!’, le pregunté ‘¿cómo lo quieres arreglar?’, me respondió ‘pues cómo veas’. Vi su actitud muy agresiva (...) le dije '¿sabes qué?, así déjalo’ y me subí a mi coche, lo prendo y avanzo. Ya estaba la luz verde del semáforo y me vuelve a meter otro empujón un poco más fuerte, me vuelvo a bajar. Volteé hacia mi defensa y le dije ‘mira, para que no digas, ahí ya me marcaste más’”.

El taxista, la primera vez que se bajó, traía la cara descubierta, una sudadera y un cubrebocas, pero no puestos, no obstante, ya cuando se bajó por segunda ocasión ya los tenía colocados, pero traía un tubo similar a un bate y golpeó en la cara a Víctor sin aparente motivo ni razón.

“No pensé que lo fuera a utilizar, pensé que nada más era para intimidarme, cuando, de repente, no sé en qué momento me distraje. En seguida de que lo vi que bajó con el tubo, no pensé que me fuera a agredir, volteé a ver su puerta para ver su número de placas y en eso fue cuando sentí el impacto. En ese descuido que tuve, fue cuando me golpeó en la cara”.

Víctor intentó perseguir a taxista de CDMX que le pegó

Después del tubazo, creyó que el ojo solo le iba a hinchar. El taxista, por su parte, comenzó a insultarlo mientras Víctor se hizo para atrás, se agarró la cara y el agresor seguía diciéndole groserías y meneaba el tubo. Fue cuando Víctor se descubrió la cara y se percató que estaba sangrando, de manera que el taxista, al verlo, se subió al Nissan March y se dio a la fuga rumbo al Ajusco.

Víctor comenzó a seguirlo, pero el taxista ya había avanzado varios metros y pese al tráfico, iba metiéndose entre los automóviles. Aunque condujo un tramo tras de él, el agresor se escapó. En ese momento iba pasando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de manera que Víctor empezó a echarles las luces y tocarles el claxon hasta que los alcanzó.

El policía que iba manejando lo observó y le preguntó qué le había pasado al verlo con la cara sangrada. Resulta que los policías justamente se dirigían al lugar donde ocurrieron los hechos tras ser informados de un incidente de una persona golpeada, quien resultó ser Víctor.

Cuando este les dijo que el agresor se había escapado, llegó un joven en una moto y comentó a los policías que el taxista se había metido a una tienda de autoservicio cercana. Uno de los oficiales le comentó a su compañero que fuera a revisar si el agresor se encontraba donde refirió el testigo, pero el oficial dijo ‘no, ese cuate ya se peló, ya se salió por el otro lado’, de acuerdo con Víctor.

Los oficiales solo le tomaron sus datos y dijeron que habían pedido una ambulancia, pero Víctor ya comenzaba a sentirse mal, por lo que regresó a su carro para avisar a su familia lo que había pasado, que se dirigió al lugar de los hechos. Mientras él esperaba, bajó el retrovisor y pensó que había perdido su ojo.

Esperanzas de salvar ojo de Victor “eran mínimas”

Al sitio arribó una moto del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un paramédico lo revisó, pero recuerda que el dolor era muy intenso, que incluso pataleó el tablero de tanto que le dolía cuando estaba siendo valorado. “Me dijo el paramédico, ahí está tu ojo, pero hay que ver qué daños tiene”.

Su familia optó por llevarlo a un hospital privado para que lo atendieran. Uno de sus hermanos lo subió a un carro y lo trasladó, mientras que Alma, hermana de Víctor, y una de las hijas de él se quedaron con los oficiales, para también esperar a la aseguradora del automóvil.

Una vez en el hospital, donde dice que tardaron en atenderlo, le colocaron tranquilizantes y el dolor no se le quitaba. Un doctor le comentó que las esperanzas de su ojo “eran mínimas” porque estaba muy dañado. De ahí fue canalizado al Hospital de la Ceguera, donde también le dieron “un mal pronóstico”, y que se hiciera a la idea de que su ojo “ya no iba a estar”, además de que tenían que determinar si el órgano lo perdía o se lo dejaban, pero eso se definiría tras una cirugía.

Los doctores optaron por dejárselo, con la reserva de ver cómo va reaccionando a la operación, pero la vista del ojo izquierdo la perdió y en un futuro podría usar una prótesis.

Cámara del C5 no captó agresión; video de testigo revela el momento

En esta investigación, Alma, hermana de Víctor, comentó que han sido ellos los que han brindado los números de ID de cámaras del C5 a las autoridades para que se pueda tener datos de hacia dónde pudo escapar el agresor, pero cuando revisaron los videos, les comentaron que “una cámara estaba muy lejos, muy alta y mu lejos, y otra cámara, que es la que estaba justamente donde fue el incidente, no se veía porque no estaba apuntando para abajo”.

El día de los hechos, un joven grabó el momento en que Víctor fue encarado por taxista. Esa grabación llegó a la familia de él luego de publicar en redes sociales la situación. El hombre que grabó contactó a la familia y les compartió tal video.

“Empezamos a agarrarnos de las redes para ver quién tenía información, quién sabía algo, quién había visto algo”, dijo Alma, quien añadió que, de manera anónima, alguien le hizo llegar un número de placas que posiblemente corresponden al taxi en el que iba el sujeto, placas que ya fue compartido con el Ministerio Público.

Empresa de taxis por app asegura apoyo a Víctor

FIA contactó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México sobre esta situación en la que, de acuerdo con Víctor, el agresor fue un taxista de CDMX, y el área de Comunicación Social de la dependencia respondió que cuando un caso tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía, esta solícita información a la Semovi para continuar con las averiguaciones y, en caso de que la persona sea responsable, se puede proceder a la revocación de concesión de la persona involucrada.

Por su parte, la plataforma en la que Víctor está registrado como taxi por aplicación también se pronunció al respecto. Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad de la plataforma, comentó a FIA que “se está aplicando la cobertura de seguro, que corresponde a los viajes con la app y es a través de un reembolso por los gastos médicos”.

“Esto ya le fue explicado al conductor Víctor. La aseguradora le está dando seguimiento con él y él ya conoce los requisitos, los documentos que necesita. Sí quisiera precisarte que el reporte original en el sitio lo describía como una riña entre dos partes, no una agresión directa y al tener más información, es que ya se hizo la revisión del caso”.

Víctor ha recibido el apoyo de su familia. Sus hijas le externan que no se preocupe y que las cosas se irán arreglando, pero espera que su agresor, aquel taxista de la CDMX que lo golpeó, sea detenido muy pronto, pues a decir de él, el hecho de que ande con un tubo en un taxi, “es un peligro para cualquier persona”.

“Van a ver la manera de como salir adelante y que yo no me apure por eso, no me presione por los gastos ni nada de eso, mis hermanos también me han apoyado mucho, me dijeron que no me venciera, que no me doblara, que ellos estaban conmigo, no me iban a soltar e iban a apoyarme en todo lo necesario, que no me preocupara y que ellos me querían ver fuerte, que me querían bien, que pronto iba a pasar esto y a empezar algo nuevo”, dice con la voz quebrada.