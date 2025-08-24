Capturan a agresor que golpeó a un adulto mayor en transporte ‘Va y Ven’ de Mérida

¡Lo golpeó por el pasaje! Un hecho de violencia sacudió a usuarios del transporte público en Mérida, Yucatán, luego de que un adulto mayor fuera brutalmente agredido a bordo de una unidad del sistema “Va y Ven”, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad en la capital yucateca.

Captan violenta agresión contra adulto mayor

El incidente se registró el pasado sábado por la mañana en la ruta San Haroldo. De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó por una diferencia económica: un joven que viajaba con una patineta pidió al adulto mayor que le prestara su tarjeta de pago, prometiendo devolverle el monto en efectivo; sin embargo, al momento de descender, el muchacho entregó menos dinero del acordado.

Ante el intento del adulto mayor por detenerlo y exigir el resto, sujetando la mochila del joven, la situación se tornó violenta.

El agresor presuntamente respondió golpeándolo con la patineta directamente en la cabeza, ocasionándole una herida que comenzó a sangrar de inmediato. Pasajeros alertaron al conductor y a los números de emergencia mientras intentaban auxiliar al hombre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESTITUYEN A COMISARIO EN YUCATÁN POR VIOLENCIA FAMILIAR: FUE CAPTADO GOLPEANDO BRUTALMENTE A MENOR

Video de salvaje ataque ayuda a localizar al agresor

El atacante intentó huir de la unidad y arremetió incluso contra el chofer, quien trató de impedir su salida. Minutos después, el video grabado por uno de los usuarios circuló en redes sociales, donde la indignación generalizada impulsó la exigencia de una pronta detención.

Gracias a la difusión de las imágenes, la Policía Municipal de Kanasín identificó al presunto responsable y desplegó un operativo en la zona. El joven fue localizado y, al momento de su aseguramiento, se resistió, lo que terminó por confirmar su arresto.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que autoridades reiteraron el llamado a los familiares del adulto mayor y a testigos para formalizar la denuncia. Con ello, se busca evitar que el hecho quede impune y garantizar que el agresor enfrente un proceso judicial por lesiones y agresión física.