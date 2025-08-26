Captan a tránsito municipal de Mazatlán recibiendo ‘mordida’ tras negociar varios minutos

Un oficial de tránsito municipal de Mazatlán quedó en el ojo público luego de que un video, difundido en redes sociales, lo señalara de presuntamente recibir un soborno por parte de un automovilista.

La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra cómo el agente mantiene una conversación con un conductor, la cual deriva en un intercambio sospechoso.

Testigos captan negociación y soborno de tránsito municipal de Mazatlán

En las imágenes se observa que la charla inicia en la parte frontal del vehículo, donde aparentemente el oficial explica una infracción vial. Minutos después, ambos se desplazan hacia la parte trasera del automóvil, en un intento del automovilista por reducir la tensión frente a su familia que viajaba con él.

La situación tomó un giro cuando arriba un segundo elemento de tránsito, quien dialoga brevemente con su compañero y el ciudadano, pero poco después se retira del lugar.

La secuencia continúa con el conductor introduciendo la mano en su bolsillo derecho para sacar un objeto, mismo que coloca entre la papelería del oficial.

Acto seguido, el agente concluye la conversación y se dirige a su patrulla para retirarse de la zona, lo que ha desatado señalamientos de corrupción entre los usuarios que compartieron el video.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NARCOGUERRA EN SINALOA: SE DESATAN BLOQUEOS EN CARRETERAS Y QUEMA DE VEHÍCULOS EN ESCUINAPA

#AztecaNoticias #Corrupción #Soborno ♬ original sound - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨 Lo cacharon con las manos en el billete Así quedó exhibido un policía de tránsito en #Mazatlán , Sinaloa, mientras recibía un soborno. Tras dialogar con el conductor, el ciudadano saca un billete y lo deja en la papelería del oficial, quien termina la plática y se retira como si nada. Las autoridades municipales ya investigan este caso para deslindar responsabilidades. @annaluoglez con la información en #PrimeraLínea

Ante la viralización del caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán confirmó que se abrió un proceso en el área de Asuntos Internos para investigar lo ocurrido.

La corporación señaló que, de comprobarse alguna conducta irregular, se aplicarán sanciones administrativas al elemento implicado; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el tipo de falta ni la posible resolución.

En redes sociales, algunos usuarios exigieron sanciones ejemplares, mientras que otros destacaron la importancia de que los automovilistas también respeten la normativa de tránsito.

Por ahora, la investigación interna sigue en curso, y el caso mantiene la atención de la opinión pública que espera respuestas claras sobre si se trató de un acto de corrupción o de una situación malinterpretada en cámara.