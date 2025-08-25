Caos por violencia en Sinaloa: Reportan bloqueos en carreteras y quema de vehículos Escuinapa

Hoy 25 de agosto, el municipio de Escuinapa, Sinaloa, se mantiene en alerta y emergencia por bloqueos en carreteras que han provocado caos y pánico entre automovilistas y habitantes de la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los cortes a las vías son realizados por la delincuencia organizada.

¿Qué se sabe sobre los violentos bloqueos en Sinaloa HOY?

De acuerdo con la dependencia de seguridad, al menos cuatro bloqueos fueron instalados de manera simultánea en Escuinapa, lo que obligó a desplegar un fuerte operativo con fuerzas de los tres niveles de gobierno.

Autoridades señalan despojos de camiones por parte de la delincuencia organizada para cerrar la vía libre y la autopista en varios puntos.

#SSPSinaloa informa sobre bloqueos carreteros en inmediaciones de Escuinapa, tanto en la carretera libre como en la autopista de cuota este 25 de agosto de 2025. La información preliminar indica que son provocados por la delincuencia organizada, que despojó vehículos de carga. Se… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 25, 2025

En redes sociales circulan videos y fotografías donde se observa a traileros y transportistas obligados a dejar sus unidades, las cuales fueron atravesadas para bloquear el paso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE MILITAR POBLANO EN ENFRENTAMIENTO ARMADO CONTRA CRIMINALES EN OPERATIVO EN SINALOA

Algunos testimonios también refieren que en la autopista Mazatlán–Tepic, en el tramo Rosario–Escuinapa, se incendiaron camiones, aunque hasta el momento la información no ha sido confirmada por las autoridades.

La SSPSinaloa recomendó a la población evitar traslados hacia esta zona mientras se intenta restablecer la circulación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....