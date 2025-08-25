Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Caos por violencia en Sinaloa: Reportan bloqueos en carreteras y quema de vehículos Escuinapa

Bloqueos carreteras y autopista de Escuinapa, Sinaloa, generan caos y pánico; autoridades despliegan operativos de seguridad y piden evitar traslados.

Caos por violencia en Sinaloa_ Reportan bloqueos en carreteras y quema de vehículos Escuinapa.jpg
Bloqueos carreteras y autopista de Escuinapa, Sinaloa, generan caos y pánico; autoridades despliegan operativos de seguridad y piden evitar traslados.|Captura de pantalla
Notas
Estados
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Compartir nota

Hoy 25 de agosto, el municipio de Escuinapa, Sinaloa, se mantiene en alerta y emergencia por bloqueos en carreteras que han provocado caos y pánico entre automovilistas y habitantes de la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los cortes a las vías son realizados por la delincuencia organizada.

¿Qué se sabe sobre los violentos bloqueos en Sinaloa HOY?

De acuerdo con la dependencia de seguridad, al menos cuatro bloqueos fueron instalados de manera simultánea en Escuinapa, lo que obligó a desplegar un fuerte operativo con fuerzas de los tres niveles de gobierno.

Autoridades señalan despojos de camiones por parte de la delincuencia organizada para cerrar la vía libre y la autopista en varios puntos.

En redes sociales circulan videos y fotografías donde se observa a traileros y transportistas obligados a dejar sus unidades, las cuales fueron atravesadas para bloquear el paso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE MILITAR POBLANO EN ENFRENTAMIENTO ARMADO CONTRA CRIMINALES EN OPERATIVO EN SINALOA

Algunos testimonios también refieren que en la autopista Mazatlán–Tepic, en el tramo Rosario–Escuinapa, se incendiaron camiones, aunque hasta el momento la información no ha sido confirmada por las autoridades.

La SSPSinaloa recomendó a la población evitar traslados hacia esta zona mientras se intenta restablecer la circulación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....

SinaloaViolencia en MéxicoDelincuencia en MéxicoNarcotráfico en México

Notas