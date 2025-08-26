“Se les va a matar y quemar sus casas": Criminales incendian domicilio en donde días antes un hombre fue acribillado en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la violencia se hizo presente nuevamente. Días después de que un hombre fuera acribillado en una vivienda de la colonia Sierra Vista, el inmueble fue incendiado por criminales durante la madrugada de hoy, cumpliendo una advertencia que dejaron sobre una manta a vendedores de droga: “Se les va a matar y quemar las casas”, firmada por el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ).

¿Es este hecho un nuevo repunte de violencia en Juárez?

Habitantes de la zona que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia indicaron que el fuego se registró alrededor de las 02:40 horas, en la intersección de Senderos de San Juanito y Senderos La Junta.

Policías municipales acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas.

Tras tener el control del incidente, las autoridades confirmaron que la vivienda había quedado vacía tras el asesinato reciente de su propietario, por lo que sólo hubo daños materiales y no se reportan víctimas.

En la barda se encontró la manta con amenazas directas contra vendedores de cristal, lo que representa la sexta advertencia de este tipo en el año. Ante esta situación, la Fiscalía General de Chihuahua ya investiga ambos hechos, con especial atención al vínculo entre el homicidio y el incendio.

🔥#CiudadJuárez registra dos incendios intencionales:



Un domicilio al sur de la ciudad, donde días atrás un hombre fue ejecutado.



Un restaurante en la Zona Dorada, saqueado antes de ser incendiado.



🚔 Autoridades aún no detienen a los responsables.@reynaldolarar con la… pic.twitter.com/GSy4DOUirr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

Horas antes, otro incendio intencional se registró en un restaurante de la Zona Dorada, también en Ciudad Juárez, donde sujetos entraron, robaron y prendieron fuego al negocio antes de escapar. Con esto, la ciudad suma dos siniestros provocados en una misma jornada y aún no hay detenidos.

Autoridades locales advierten que la violencia ligada al narcomenudeo sigue afectando la seguridad en diversas colonias, y llaman a la población a extremar precauciones.

Los investigadores trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras que la comunidad expresa su preocupación por la escalada de amenazas y ataques, por lo que exigen a las autoridades mayor vigilancia.