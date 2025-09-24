“En Sinaloa sí pasa, y hoy le tocó a su familia”: Senadora confronta a Rubén Rocha por la violencia

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, lanzó un fuerte mensaje al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tras el ataque perpetrado contra su nieta.

En declaraciones a medios, la legisladora subrayó que “lamentable los hechos, como sea es una menor de edad, pero han sido asesinadas tantas niñas y tantos niños en las mismas condiciones y desafortunadamente no tienen escoltas, nadie los cuida”.

VIDEO: Senadora desmonta el mito de seguridad en Sinaloa

Sánchez criticó la indiferencia social ante los constantes ataques que afectan a menores de edad en la entidad. “Han salido mucha gente a lamentar los hechos y yo no veo las mismas personas lamentando los hechos por tantos menores de edad que han sido asesinados en esta guerra que llevamos más de un año”, afirmó.

La senadora hizo un llamado directo al gobernador al desmontar la idea de que Sinaloa es un estado seguro.

“Se acaba el mito de tantas veces que él ha repetido que en Sinaloa no pasa nada, sí pasa, gobernador. Y ya le tocó a un familiar suyo”, enfatizó, señalando que la violencia ya no respeta posiciones ni privilegios.

Ataque contra la nieta del gobernador de Sinaloa: investigan a hombres armados

Durante la tarde del martes 23 de septiembre, se registró un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, que involucró a la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, un comando interceptó la unidad en la que viajaban la menor y dos elementos de la dependencia, mientras circulaban por el bulevar Jesús Kumate, cerca de la salida sur de la ciudad.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

El gobernador informó que los agentes que acompañaban a su nieta resultaron heridos y ya reciben atención médica, mientras que la menor salió ilesa del incidente.

“Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, señaló Rocha, quien aseguró que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.

El hecho genera preocupación sobre la seguridad en la capital sinaloense, un estado que ha enfrentado múltiples episodios de violencia en los últimos meses, y refuerza la alerta sobre los riesgos que enfrentan tanto ciudadanos como funcionarios públicos.