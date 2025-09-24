“No habrá impunidad”: Advierte Rosa Icela en medio de escándalos por huachicol fiscal y corrupción

En medio de una serie de acusaciones de corrupción, huachicol fiscal y presuntos vínculos con el crimen organizado de servidores públicos ligados a gobiernos de Morena, la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, aseguró que los responsables de estos delitos serán sancionados, sin importar quiénes sean.

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, Rodríguez enfatizó que las comisiones encargadas de investigar actos indebidos no impedirán la continuidad del proyecto de transformación del gobierno.

La funcionaria buscó así calmar la tensión política que ha crecido tras las denuncias sobre irregularidades en varias dependencias y la presunta participación de exfuncionarios en actividades ilícitas.

“Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”, apuntó desde el estrado.

Monreal defiende reserva de declaración patrimonial de Hernán Bermúdez

La controversia se intensificó cuando Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la decisión de mantener en reserva la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización criminal “La Barredora”.

Monreal justificó la confidencialidad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, generando críticas de la oposición que consideran esta medida un intento de proteger a los implicados.

“La discrecionalidad y la secrecía con la que se debe manejar cualquier investigación y cualquier carpeta o indagatoria en materia penal debe tener esa naturaleza (…) como en todas las averiguaciones”, indicó el morenista Ricardo Monreal.

🗳📌 ROSA ICELA DEFIENDE A AMLO: DEFIENDE SU ESTRATEGIA VS HUACHICOL Y CULPA A PEÑA NIETO



Presume que AMLO que nunca le dio una "instrucción para hacer algo ilegal".



En su comparecencia en San Lázaro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia de… pic.twitter.com/42CIQDmn2s — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 23, 2025

PAN acusa a López Obrador de liderar el huachicol fiscal

El enfrentamiento político se volvió más evidente cuando el diputado del PAN, Marcelo Torres Coufiño, acusó directamente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el “líder máximo del huachicol fiscal”.

Estas declaraciones provocaron un enojo inmediato entre los diputados de Morena, quienes intentaron desviar la atención con gritos de “es un honor estar con Obrador”, buscando minimizar los señalamientos sobre presuntos delitos fiscales y corrupción vinculada a su partido.