¿Contingencia ambiental? Así opera el Hoy No Circula este miércoles 24 de septiembre

Para este miércoles 24 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron que no será necesario activar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), debido a que la calidad del aire se encuentra dentro de los parámetros permitidos.

Si tienes planeado salir, en Fuerza Informativo Azteca (FIA) te compartimos las restricciones completas del programa, así como las placas que deben quedarse en casa.

Lista de autos que descansan por el Hoy No Circula

Como parte del programa Hoy No Circula, este miércoles no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 o 4

Holograma 1 o 2

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¡Mucho ojo! La restricción aplica también para placas foráneas como de Jalisco, Chiapas o Morelos, además de las capitalinas o de la entidad mexiquense.

El horario de restricción empieza desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas. Recuerda respetar estas disposiciones para evitar multas y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Multas por el Hoy No Circula: Esto deberás pagar si no respetas la medida

En caso de no respetar la disposición oficial, se impondrá una multa por incumplimiento, que oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos.

Mientras que en el Valle de Toluca, existe un periodo de socialización sin multas que va desde el 1 de julio hasta diciembre; por lo que las sanciones comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2026.

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.



Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.



Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.