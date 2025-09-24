¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el ataque a la hija de Rubén Rocha Moya?

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 24 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre el intento de robo a camioneta de la hija del gobernador Rubén Rocha Moya.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025