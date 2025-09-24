¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el ataque a la hija de Rubén Rocha Moya?
En un supuesto intento de robo de camioneta a la hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también se encontraba su nieta, quien resultó ilesa.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 24 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre el intento de robo a camioneta de la hija del gobernador Rubén Rocha Moya.
Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para…— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.