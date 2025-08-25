Veracruz en alerta: Médico reportado como desaparecido es hallado muerto en su automóvil

La violencia y la inseguridad continúan cobrando vidas en Veracruz, dejando a la población en alerta ante hechos que se han vuelto recurrentes.

Durante los últimos días, un incidente causó conmoción, un médico que se encontraba desaparecido fue hallado sin vida.

Localizan a médico muerto tras permanecer desaparecido en Veracruz

El pasado sábado 23 de agosto, el cuerpo del médico Josymar Rossainz Hernández, de 38 años, trabajador del IMSS, fue localizado sin vida tras permanecer desaparecido desde el 13 de agosto.

El hallazgo ocurrió dentro de su vehículo color plata, estacionado cerca del parque Norte, entre la avenida Coatzacoalcos y la calle Minatitlán, en Mariano Escobedo.

Vecinos que notaron la presencia del automóvil reportaron que en su interior se encontraba una persona que no daba señales de vida.

A pesar de la intervención de las autoridades, hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, y tampoco se han registrado detenciones relacionadas con el caso. El estado avanzado de descomposición del cuerpo subraya la tardanza en localizarlo y genera preocupación entre la población.

🚨 Vecinos de la unidad habitacional Palmira, en Mariano Escobedo, localizaron el automóvil donde se encontraba sin vida Josymar Rossainz Hernández, médico del IMSS de 38 años, reportado como desaparecido desde el pasado 13 de agosto. pic.twitter.com/0e6sLQC1YO — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 24, 2025

Hallan muerto a ciudadano en Fortín de las Flores

En Fortín de las Flores se registró otro caso que ha generado alarma entre los vecinos. Habitantes de la comunidad de Monte Salas descubrieron sin vida a Tobías Modesto Mixteco Flores, apodado “El Toby”, junto a una vivienda abandonada en un camino de terracería cercano al panteón local.

Al recibir el reporte, paramédicos del grupo Samuv y personal de primeros auxilios acudieron al lugar, confirmando el fallecimiento del hombre. Se presume que la causa pudo estar relacionada con un problema de salud, posiblemente una congestión alcohólica.

Posteriormente, la Fiscalía Regional y el equipo de peritos forenses se hicieron cargo de las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia correspondiente.

A todos estos casos se suma la reciente desaparición deJuan Daniel Gamboa Pardo de 31 años, hijo del secretario del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de José Azueta.