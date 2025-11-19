La política criminal de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador dejó una estela de muerte con 202 mil 336 asesinatos durante su sexenio, el más violento de la historia reciente del país. Hoy las personas en Michoacán sufren los estragos en una entidad en la que se contabilizaron más de 12 mil homicidios en la era obradorista.

“Bueno, si hay algún estado del país en donde quedó claro el fracaso de esa estrategia de abrazos, no balazos, fue Michoacán. Lamentablemente, hubo una actitud permisiva para el crecimiento de los distintos grupos del narcotráfico, tanto en los grupos de macrocriminalidad como en las mafias locales”, señaló David Saucedo, asesor en seguridad, en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Funcionaron los programas sociales del gobierno de AMLO?

Además, se dijo que atenderían las causas y se entregaron millonarias cantidades de dinero en programas sociales, pero especialistas señalan que eso no ha frenado el reclutamiento de jóvenes michoacanos por el crimen organizado.

“A la larga, lo que vemos es que estos programas federales únicamente fueron para reclutar y para generar una tendencia de voto a favor de Morena, pero no para inhibir la cooptación de los jóvenes por parte de los grupos criminales”, añadió Saucedo.

Asesino de Carlos Manzo tenía 17 años y lo mató a balazos

Para muestra, está el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, perpetrado por un joven de 17 años. Sin embargo, también se advierte poca claridad en las cifras.

“No tenemos métricas al respecto. Intuitivamente, sabemos que desde los últimos cinco años ha habido un incremento de reclutamiento forzado, esto en función de lo que reportan las familias de los jóvenes desaparecidos y de los colectivos de búsqueda que están buscando a sus seres queridos”, explicó el especialista.

Lo cierto, de acuerdo con investigaciones, es que los jóvenes michoacanos son reclutados principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que se los lleva a otros estados para cometer todo tipo de crímenes.

