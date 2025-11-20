Joven es asesinado a balazos en calles de Iztapalapa; FGJ investiga el ataque

Un joven de entre 21 y 25 años fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la calle Nicolás Bravo, en la colonia José María Morelos y Pavón, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX.

¿Qué paso con el joven asesinado en Iztapalapa?

El hecho movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas. Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron a los servicios de seguridad, quienes llegaron para resguardar el área.

Los policías capitalinos acordonaron la zona para impedir el paso de curiosos y preservar posibles indicios que ayuden a esclarecer el ataque.

Asesinan a joven en Iztapalapa: operativo de la FGJ en la José María Morelos y Pavón|Fernando Ramírez

Minutos después, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribaron al lugar para realizar las primeras diligencias, levantar el cuerpo y trasladarlo a la coordinación territorial correspondiente, donde se continuará con las investigaciones.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los responsables ni el posible móvil del homicidio, pero las autoridades mantienen las indagatorias abiertas para determinar cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.