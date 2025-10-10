Para negocios hay que voltear a ver sin duda alguna a Yucatán, que está de visita en la Ciudad de México (CDMX), particularmente en el Palacio de los Deportes, en donde se alberga cultura, tradición, comida.

Se trata de un corazoncito de Yucatán aquí en la Ciudad de México; una fiesta que concluye este fin de semana.

Yucatán: una opción para el fin de semana

Si aun no tiene una opción para pasarla con la familia, esta es una que debe tomar en cuenta porque van a encontrar todo un deleite cultural, también riqueza gastronómica.

Se podrán encontrar muchos productos que ofrecen creadores de Yucatán, desde artesanías, artículos de belleza, ropa, joyería.

Y, por supuesto, no pueden faltar los taquitos de cochinita pibil para todos los amantes de la comida, además de una oferta variada de espectáculos que se repetirán el sábado y el domingo próximos.

