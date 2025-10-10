Justicia para Daenerys Alessandra: Niña de 4 años muere mientras esperaba cirugía en IMSS Durango

Familiares de Daenerys Alessandra Ibarra Ramos, una niña de apenas 4 años, denuncian presunta negligencia médica en el IMSS de Durango, luego de que la menor muriera mientras esperaba una cirugía que podía haberle salvado la vida.

La familia asegura que, desde su nacimiento, la pequeña requería atención especial por una válvula cerebral que drenaba líquido hacia su estómago, por lo que debía ser reemplazada cada cierto tiempo.

Pero, en medio de largas y diagnósticos erróneos, Daenerys murió presuntamente a causa de un sistema que prometía ser mejor que el de Dinamarca

Cronología del caso Daenerys Alessandra en el IMSS Durango

Daenerys nació prematura y desde pequeña tenía instalada una válvula cerebral, según dieron a conocer familiares. La semana pasada comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza, por lo que sus padres la llevaron al IMSS de El Salto, Pueblo Nuevo.

Fue ahí, donde los médicos aseguraron que se trataba de un “empacho”, por lo que solo se le enviaron medicamentos, sin un chequeo completo, denunciaron los padres de la pequeña.

Para el viernes 3 de octubre, el estado de la niña se deterioró, lo que llevó a su traslado a la Clínica 1 del IMSS en Durango capital, donde se detectó que la válvula estaba desconectada y que requería una cirugía inmediata.

Una cirugía que nunca llegó para Daenerys Alessandra

De acuerdo con los padres de Daenerys, los especialistas que debían realizar la cirugía no se presentaron durante el fin de semana, a pesar de que la operación ya estaba programada para el sábado 4 de octubre.

Para el domingo, la pequeña dejó de responder, y aunque los médicos aseguraron que ya no había nada que hacer, sus padres nunca perdieron la fe.

Lamentablemente, fue el martes 7 de octubre cuando la niña de 4 años perdió la batalla, mientras esperaba una cirugía que nunca llegó.

Exigen justicia para Daenerys Alessandra por presunta negligencia

Los padres de la menor han solicitado la intervención de las autoridades, incluido el gobernador de Durango, Esteban Villegas, para que se investigue lo ocurrido.

Por su parte, la Fiscalía del Estado abrió una investigación por posible falta de atención médica en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango.

Mientras que la institución envió condolencias a la familia y señaló que colaborará con las autoridades competentes en las revisiones médicas y administrativas que correspondan.