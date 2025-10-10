VIDEO: Se desborda el Río Cazones en Poza Rica; no hay luz y familias quedan atrapadas

Las fuertes lluvias provocaron que se desbordara el Río Cazones en Poza Rica, Veracruz, por lo que varias colonias quedaron inundadas y en imágenes que circulan en redes, se observa cómo el agua alcanzó niveles que impiden a las familias salir para buscar un refugio.

Este río se encuentra en la región Tuxpan-Nautla, desemboca en el Golfo de México, tiene su origen en la zona montañosa de Puebla y en municipios veracruzanos, incluido Poza Rica, Tihuatlán y Cazones de Herrera.

El gobierno municipal de Poza Rica informó que hasta las 6:30 de la mañana, de este 10 de octubre, el río había alcanzado un nivel de 7.30 metros, tras las intensas lluvias que azotaron al estado de Veracruz.

¡No tienen luz! Lluvias provocan cortes de energía en Poza Rica

Las redes sociales se han llenado de videos que muestran el nivel de afectaciones, porque el agua corre por las calles y cubre casi por completo el primer nivel de las casas y negocios. Al respecto, el ayuntamiento confirmó que las vialidades hacia el Boulevard Lázaro Cárdenas están bloqueadas por las inundaciones.

En la página oficial del ayuntamiento de Poza Rica, los ciudadanos piden ayuda del gobierno, porque están atrapados en los techos, entre las colonias afectadas se encuentra Gaviotas, Ignacio de la Llave y Las Granjas. También persiste este problema en el Fraccionamiento Los Laureles.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que hubo cortes de energía eléctrica en Poza Rica y se iniciaron los trabajos para restablecer el servicio, que hasta ahora lleva un avance de 23 por ciento.

En el municipio se instalaron dos refugios temporales, para las familias que necesiten resguardarse.



Casa del Migrante: Avenida Papantla s/n, colonia Jardines de Poza Rica

Casa de Cultura: Avenida Ferrocarril s/n, colonia Aviación Vieja

