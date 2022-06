ZMG DE NOCHE: No le ganó al tren, balaceras y un ladrón sin vida

ZMG DE NOCHE: PACIENTE AGREDE A OTRO TRAS DISCUSIÓN EN HOSPITAL DE GDL

Una gran movilización policial se registró en un hospital ubicado en la Avenida 8 de julio y Calzada Lázaro Cárdenas, en la Colonia Morelos de Guadalajara. En una sala de hemodiálisis dos pacientes tuvieron una acalorada discusión. Salió a relucir un cuchillo.

Hasta el momento se desconoce el origen del ataque, el hombre lesionado de 33 años, fue atendido en el nosocomio, en tanto que el agresor fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía Estatal.

LOCALIZAN SIN VIDA A PRESUNTO LADRÓN EN COL. OBLATOS DE GDL

Un hombre fue localizado tirado en medio de un charco de sangre sobre la confluencia de la Calle Román Morales y Gómez de Mendiola en la Colonia Oblatos, de Guadalajara. Policías tapatíos solicitaron la intervención de paramédicos para la víctima. Pero ya era demasiado tarde.

El hombre no fue identificado como vecino de la zona, de los agresores no hay pistas y no se descarta hubiera sido sorprendido cometiendo actos ilícitos cuando ocurrió la agresión. Personal de la Fiscalía Estatal ya trabaja en la indagatoria de los hechos.

ASESINAN A SUJETO EN COL. RÍO VERDE DE GDL

Una vez más los disparos de arma de fuego se escucharon en la confluencia de las Calles Hacienda La Colmena y Hacienda Carácuaro, en la Colonia Río Verde de Oblatos en Guadalajara, lo que generó el despliegue de policías tapatíos.

En el lugar quedó abandonado el vehículo del agresor y fue asegurado por las autoridades, y es que a decir de testigos escapó corriendo, en el lugar de los hechos no se localizaron casquillos percutidos.

MUERE JOVEN AL CHOCAR CON EL TREN EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

La circulación del ferrocarril fue interrumpida drásticamente en el tramo del camino que va de San Sebastián a Unión del 4, en Tlajomulco de Zúñiga, un joven automovilista intentó cruzar las vías en la Calle Loma de Luxemburgo en el Fraccionamiento Lomas del Sur, desafortunadamente no lo consiguió.

La locomotora embistió el auto y lo arrastró por varios metros, derribando barreras de con tensión de acero, a la llegada de paramédicos constataron que el joven había muerto.

La circulación ferroviaria se vio interrumpida por varias horas, al menos tres rutas del ferrocarril quedaron interrumpidas, en tanto que el cadáver del muchacho fue llevado a la morgue metropolitana ante el llanto de sus familiares.

ASESINAN A SUJETO EN COL. LA DURAZNERA DE TLAQUEPAQUE

Diversos reportes a través del 911 emergencias advertían de disparos de arma de fuego en una finca abandonada, ubicada al costado de la vía ferroviaria esquina con la Calle Biblia, en la Colonia La Duraznera. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los oficiales ingresaron a la vivienda y encontraron a un hombre inconsciente y con manchas de sangre, paramédicos a su llegada confirmaron su muerte.

Se sabe que la escena del crimen es concurrida por personas que consumen sustancias nocivas para la salud, de momento no hay pistas de los homicidas.