inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Comida
Nota

Truco perfecto para madurar tu aguacate verde si es que ya lo quieres comer: no falla

Si tu aguacate sigue duro, pero de todas maneras quieres usarlo ya, existe un método sencillo y efectivo que acelera su maduración sin alterar su sabor.

Truco perfecto para madurar tu aguacate verde
Canva
Ana André | DR
Comida
Compartir
  •   Copiar enlace

A todos nos ha pasado: compras un aguacate que parece perfecto por fuera, pero al llegar a casa sigue completamente verde y duro. Si lo necesitas para hoy, no te preocupes. Existe un truco sencillo, rápido y garantizado que acelera su maduración sin complicaciones y que te permitirá disfrutarlo justo cuando lo quieres.

De acuerdo a los expertos del sitio Ciencia y Cocina, puedes aplicar distintos métodos para poder comer tu aguacate en el momento, a pesar de que aún no esté listo. Entre ellos, mencionaron:

  • Meterlo en una bolsa de papel: coloca el aguacate en una bolsa de papel junto con una manzana o un plátano. Estas frutas liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración. Cierra la bolsa y déjala a temperatura ambiente por 24 a 48 horas.
  • Dejarlo cerca de otras frutas: si no tienes bolsa de papel, simplemente coloca el aguacate junto a manzanas, plátanos o kiwis. El etileno también hará su trabajo.
  • Envolverlo en periódico: rodea el aguacate con periódico y déjalo en un lugar cálido. Este truco ayuda a retener el etileno y acelera el proceso.
aguacate
aguacate

  • Colocarlo junto a una ventana cálida: un poco de calor natural ayuda a que madure más rápido. Solo evita el sol directo para que no se deshidrate.
  • Técnica del horno (solo si lo necesitas YA): es una solución de emergencia. Envuelve el aguacate en papel aluminio y hornéalo por 10–15 minutos a 90–95°C. Luego déjalo enfriar. Suaviza la pulpa, pero puede cambiar ligeramente el sabor.
  • Dejarlo en la encimera si está muy verde: a veces lo mejor es simplemente esperar. A temperatura ambiente, el aguacate madura de forma más pareja y con mejor sabor.

Los beneficios de comer aguacate

  • Mejora la salud del corazón gracias a sus grasas monoinsaturadas.
  • Ayuda a regular el colesterol al aumentar el HDL y reducir el LDL.
  • Favorece la digestión por su alto contenido de fibra.
  • Aumenta la sensación de saciedad, útil para controlar el apetito.
  • Aporta vitaminas esenciales como E, K, C y varias del complejo B.
  • Contiene minerales clave como potasio y magnesio.
  • Tiene propiedades antioxidantes que combaten la inflamación.
  • Contribuye a una piel más hidratada y saludable desde dentro.
  • Es versátil en la cocina, fácil de incorporar en comidas y snacks.
Recetas
Curiosidades
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×