Truco perfecto para madurar tu aguacate verde si es que ya lo quieres comer: no falla

A todos nos ha pasado: compras un aguacate que parece perfecto por fuera, pero al llegar a casa sigue completamente verde y duro. Si lo necesitas para hoy, no te preocupes. Existe un truco sencillo, rápido y garantizado que acelera su maduración sin complicaciones y que te permitirá disfrutarlo justo cuando lo quieres.

De acuerdo a los expertos del sitio Ciencia y Cocina, puedes aplicar distintos métodos para poder comer tu aguacate en el momento, a pesar de que aún no esté listo. Entre ellos, mencionaron:



Meterlo en una bolsa de papel: coloca el aguacate en una bolsa de papel junto con una manzana o un plátano. Estas frutas liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración. Cierra la bolsa y déjala a temperatura ambiente por 24 a 48 horas.

Dejarlo cerca de otras frutas: si no tienes bolsa de papel, simplemente coloca el aguacate junto a manzanas, plátanos o kiwis. El etileno también hará su trabajo.

Envolverlo en periódico: rodea el aguacate con periódico y déjalo en un lugar cálido. Este truco ayuda a retener el etileno y acelera el proceso.

Colocarlo junto a una ventana cálida: un poco de calor natural ayuda a que madure más rápido. Solo evita el sol directo para que no se deshidrate.

Técnica del horno (solo si lo necesitas YA): es una solución de emergencia. Envuelve el aguacate en papel aluminio y hornéalo por 10–15 minutos a 90–95°C. Luego déjalo enfriar. Suaviza la pulpa, pero puede cambiar ligeramente el sabor.

Dejarlo en la encimera si está muy verde: a veces lo mejor es simplemente esperar. A temperatura ambiente, el aguacate madura de forma más pareja y con mejor sabor.

