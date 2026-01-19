“No puedo hacer las cosas como a él le gustan”, Maradhi justifica los malos tratos que recibe de su pareja

Maradhi está harta de que su mamá se meta en la relación que tiene con Brandon, pues asegura que por su culpa está teniendo muchos problemas con él. Maradhi no sabe de qué se espanta su mamá, si ella soportó por años malos tratos y humillaciones de parte de su papá. Por su parte, la mamá de Maradhi no entiende que Brandon es el amor de su vida y que no puede vivir sin él. Además, le advierte que, si la hace escoger entre ella y Brandon, siempre estará con él. Maradhi asegura que Brandon no la violenta, si se enoja con ella es porque a él le gusta la perfección.