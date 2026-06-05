Se gastó la jubilación de mi mamá | Programa del 5 de junio 2026 de Acércate a Rocío

La mamá de Andrea le prestó dinero a su sobrina y ahora se arrepiente porque no le quiere pagar. La prima de Andrea asegura que cubrirá su deuda cuando pueda, pero no está dispuesta a vender sus bienes para liquidarla. Ahora, Doña Rosa se arrepiente de haber prestado ese dinero, pues lo necesita para sus medicinas. Además, el hermano de Ivette también tiene deudas y revela que, por no tener estudios ni trabajo, perdió el patrimonio que les dejaron sus padres. ¿Qué medidas legales podrían enfrentar Ivette y su hermano Francisco por deudores?