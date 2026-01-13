"¡Es un chantaje!”, Teresa no está dispuesta a regresarle el negocio a su suegra

Teresa asegura que ella levantó el negocio de su suegra Nancy y advierte que no caerá en chantajes. Revela que no deja entrar a su suegra en el negocio de comida porque le quiere quitar todo lo que construyó durante el año que Nancy se ausentó del negocio. Y, si tanto quiere trabajar su suegra, ¿por qué no se queda el puesto a Frida? ¿Será que David no se lo quiere dar?