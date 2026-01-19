Balacera frente al Reclusorio Norte deja 3 personas fallecidas. Esto es lo que se sabe

“El Diablo” Becerril nos da su reporte sobre un ataque a balazos que ocurrió en los alrededores del Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero; el ataque dejó 3 fallecidos, entre ellos un menor de edad. También nos habla sobre un accidente en camioneta de transporte público que dejó 14 personas lesionadas.