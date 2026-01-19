Balacera frente al Reclusorio Norte deja 3 personas fallecidas. Esto es lo que se sabe
“El Diablo” Becerril trae su reporte para Al Extremo con los acontecimientos suscitados en la Ciudad de México. Esto ocurrió frente al Reclusorio Norte.
“El Diablo” Becerril nos da su reporte sobre un ataque a balazos que ocurrió en los alrededores del Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero; el ataque dejó 3 fallecidos, entre ellos un menor de edad. También nos habla sobre un accidente en camioneta de transporte público que dejó 14 personas lesionadas.