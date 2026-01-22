inklusion logo Sitio accesible
Carín León en Palenque: Cautivó a todos sus fans cantando más de cuatro horas

Carín Leon ofreció una presentación la cual estuvo llena de momentos memorables, invitados y grandes éxitos musicales.

Al Extremo

Blanca Martínez “La Chicuela” nos cuenta como fue la presentación de Carín León en un palenque en Monterrey y cómo el artista interpreto temás populares como “Aunque no sea conmigo”. También platicó que El payaso Brincos Dieras estuvo presente y cantó junto a Carín. Además resaltó que la presentación duró 4 horas, en las que el público disfruto en todo momento cada tema que el artista interpreto.

