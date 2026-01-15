¡No perdió!: José Ángel Medina tiene los derechos de “Patrulla 81"

José Ángel Medina Soto fue el líder principal de “Patrullla 81". Sin embargo, luego de perder la vida, los derechos de la agrupación fueron peleados por los hijos que tenía. Después de un juicio, su hijo José Ángel Medina logró obtener dichos derechos y ser el albaceo definitivo además de que ha recibido un gran apoyo por parte de José Luis Terrazas, líder de “Montéz de Durango”.