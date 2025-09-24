Al Extremo | Programa 24 de septiembre del 2025

Revive el programa del 24 de septiembre 2025 de Al Extremo: La cobertura más completa de la fiesta del Mercado de la Merced con Alejandra Carvajal y Jessy Portillo, las delicias de cerdo que nos recomendó Rahmar en CDMX, las leyendas que regresan al Exatlón y el enorme árbol que se cayó en la CDMX. ¡Al Extremo!