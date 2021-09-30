Alejandra Guzmán no piensa demandar a su hija ni en México, ni en EE.UU.

Luego de que el cantante Enrique Guzmán aseguró que comenzará un proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía por las acusaciones de abuso que presuntamente se dio cuando era niña, Alejandra Guzmán aseguró que ella no tomará acciones en contra de su hija.

Por medio de un comunicado de prensa, la cantante indicó que ella no iniciará una demanda en contra de la influencer ni en México ni en Estados Unidos y también aprovechó para deslindarse del proceso que comenzó su papá, pues indicó que no está asociada con nadie.

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“Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo”, se lee en el comunicado.

Por medio del escrito Alejandra Guzmán dejó muy en claro que todos los rumores sobre alguna acción en contra de Frida Sofía son falsos: “Solo desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa”.

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La rockera indicó que prefiere no responder más cuestionamientos sobre el tema. “Ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha, no ha comentado, ni lo hará sobre este tema. Alejandra está enfocada en su nuevo sencillo, Quiero más de ti, coescrito y producido con Timothy Mitchell”.

Enrique Guzmán en entrevista para Ventaneando dio a conocer que tiene intenciones de comenzar un proceso legal en Estados Unidos en contra de su nieta: “Desgraciadamente sigue siendo mi nieta. Todo lo voy a hacer a través de un notario en donde quede muy claro que todas las declaraciones que han hecho son equivocadas, son mentira”.

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Para el intérprete de La Plaga, la disputa familiar comenzó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante buscó a Frida Sofía para una exclusiva y ella no midió sus palabras: “Fue un periodista que parece que le compró una exclusiva y a ella se le hizo fácil decir que era este el asunto”.

Cabe resaltar que hace unos meses, la cantante de “Yo te esperaba” habló también para el programa Ventaneando sobre la situación entre Frida Sofía y su papá: “Dios quiera, es lo que le pido todos los días. Le mando luz a Frida Sofía cuando hago mis meditaciones y ¿cómo no voy a querer que esto se solucione?, yo soy la que más quiero que se solucione, pero también mi papá tiene derecho a defenderse”.

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