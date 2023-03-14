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FOTOS | Anuel AA sí estuvo presente en el nacimiento de Cattleya.

Yailín compartió imágenes del nacimiento de su hija.

Por: TV Azteca

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Yailin con el cabello blanco y negro.jpg
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Yailin enseñando la lengua.jpg
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Yailin posando en un auto.jpg
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Yailin y Anuel besos.jpg
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Yailin enseñando de más.jpg
Yailin enamorada.jpg
Yailin con abrigo felino.jpg
Yailin y Anuel comprometidos.jpg
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