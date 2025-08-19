Si alguna vez te has preguntado si de verdad hay plantas que absorben la humedad del ambiente, la respuesta es sí, y son más útiles de lo que parecen. Si el espejo de tu baño amanece todo empañado, sientes que el aire está pesado, las paredes se descarapelan o notas ese olor a “encerrado”, probablemente hay demasiada humedad flotando por ahí.

Y aunque hay cosas que ayudan (ventilar, usar extractores, no colgar ropa mojada adentro…), también existen algunas soluciones naturales para absorber humedad y que, además, son ideales para esos espacios con poca luz: las plantas.

Según investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), algunas especies tienen la capacidad de regular su entorno al absorber agua del aire o del suelo. No es magia, es parte de cómo sobreviven en la naturaleza. Y si eso lo hacen en plena selva… ¿por qué no en nuestra casa?

¿Dónde se deben poner las plantas que absorben la humedad?

El baño es el lugar perfecto. Ahí se junta todo: vapor, poca luz, casi nada de ventilación… y justo ese ambiente tropical es el que muchas de estas plantas aman. Si además tienes rincones húmedos en la cocina, lavandería o pasillos sin ventanas, también pueden funcionar bien.

Crédito: CANVA Plantas que absorben la humedad: este es el mejor lugar para ponerlas en casa

Eso sí, vale aclarar que no reemplazan una reparación estructural. Si tienes una filtración real o humedad por capilaridad, hay que arreglarla como se debe. Pero para mantener a raya el exceso de humedad ambiental y darle un toque verde a tu espacio, estas plantas son lo mejor.

@leonardo_collins Si tu casa tiene humedad ✨ estos 3 tipos de plantas amarán tu hogar💖🌈 ya que para ellas es fundamental la humedad para crecer 💫💚 ♬ sonido original - Leonardo Collins

¿Qué plantas ayudan a absorber la humedad en casa?

Aquí va la selección de especies favoritas (probadas, resistentes y ordamentales):

