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FOTOS | ¡Belinda cero celosa! Ayuda a fans de Nodal a tener detalles con él.
Belinda y Christian Nodal han demostrado tener una relación sin toxicidad, prueba de ello es este gesto que tuvo la cantante con las fans de su prometido.
Sin duda una de las parejas más lindas y estables del mundo del espectáculo en México, es Belinda y Christian Nodal, ¡y cada día nos sorprenden más! ¿A qué nos referimos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos AQUÍ.
Belinda es cómplice de las fans de Christian Nodal.
La bella cantante demostró el cariño y respeto que le tiene a las admiradoras de su prometido, pues en uno de los más recientes conciertos del cantante de regional mexicano en Los Ángeles, tuvo un gesto muy lindo con una de ellas.
Y es que mientras Nodal interpretaba sus éxitos, una de sus fans se acercó al escenario con un ramo de flores que le quería dar a su ídolo. La seguridad del lugar la detuvo, ¡pero Belinda se dio cuenta de lo sucedido! Así que corrió hacia donde estaba la fanática, recibió el ramo de flores y se lo llevó a Nodal hasta el escenario. Pero no solo eso, ¡sino que además le señaló a la chica que se las había mandado, para que él pudiera agradecerle en el micrófono y ver quién había tenido este detalle con él!
Todo esto sucedió fuera de cámaras, pero los asistentes del concierto se encargaron de grabar el momento y subirlo a las redes sociales, ¡amando todavía más a la pareja!
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Belinda ha demostrado lo solidaria que es con las fans de su prometido y lo mucho que las respeta y quiere. ¡Y también que no es nada celosa! Las fans de Christian ahora también aman a Belinda, pues hace feliz a su cantante favorito y es buena persona con ellas.
Pese a la mayoría de los pronósticos que decían que la pareja era actuada y que no durarían, ¡le han callado la boca a todos! Pues son una pareja estable, amorosa, respetuosa, ¡y próxima a casarse!
¡Qué gran gesto tuvo Beli!
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