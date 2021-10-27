FOTOS | ¡Belinda cero celosa! Ayuda a fans de Nodal a tener detalles con él.

Sin duda una de las parejas más lindas y estables del mundo del espectáculo en México, es Belinda y Christian Nodal, ¡y cada día nos sorprenden más! ¿A qué nos referimos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos AQUÍ.

Belinda es cómplice de las fans de Christian Nodal.

La bella cantante demostró el cariño y respeto que le tiene a las admiradoras de su prometido, pues en uno de los más recientes conciertos del cantante de regional mexicano en Los Ángeles, tuvo un gesto muy lindo con una de ellas.

Y es que mientras Nodal interpretaba sus éxitos, una de sus fans se acercó al escenario con un ramo de flores que le quería dar a su ídolo. La seguridad del lugar la detuvo, ¡pero Belinda se dio cuenta de lo sucedido! Así que corrió hacia donde estaba la fanática, recibió el ramo de flores y se lo llevó a Nodal hasta el escenario. Pero no solo eso, ¡sino que además le señaló a la chica que se las había mandado, para que él pudiera agradecerle en el micrófono y ver quién había tenido este detalle con él!

Todo esto sucedió fuera de cámaras, pero los asistentes del concierto se encargaron de grabar el momento y subirlo a las redes sociales, ¡amando todavía más a la pareja!

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Belinda ha demostrado lo solidaria que es con las fans de su prometido y lo mucho que las respeta y quiere. ¡Y también que no es nada celosa! Las fans de Christian ahora también aman a Belinda, pues hace feliz a su cantante favorito y es buena persona con ellas.

Pese a la mayoría de los pronósticos que decían que la pareja era actuada y que no durarían, ¡le han callado la boca a todos! Pues son una pareja estable, amorosa, respetuosa, ¡y próxima a casarse!

¡Qué gran gesto tuvo Beli!

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