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FOTOS | Biby Gaytán renunció a su trabajo y señalan a Eduardo Capetillo como el culpable

En redes sociales aseguran que la actriz dejó su empleo por celos de su esposo. Esto es lo que sabemos, ¡te contamos en las fotos!

Por: Maribel Velázquez

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