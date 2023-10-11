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FOTOS | Britney Spears fue detenida en California. Esto es lo que se sabe

En los últimos meses, Britney Spears ha dado de qué hablar debido a sus publicaciones en redes sociales, ¡y ahora fue detenida! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Britney en bikini.jpg
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Britney de negro (4).jpg
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Britney con vestido rojo.jpg
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